Trump desplegará a los militares para deportar inmigrantes si es electo presidente de EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — El candidato presidencial de EEUU, Donald Trump, indicó en una entrevista con la revista 'Time' que desplegaría al Ejército... 30.04.2024

Cuando el entrevistador señaló que la ley federal prohíbe el despliegue del Ejército estadounidense contra civiles, Trump respondió: los inmigrantes "no son civiles" y "no están legalmente en nuestro país". Si bien dijo que "no descartaría" la construcción de campos de detención de inmigrantes, añadió que no serían necesarios, dado su plan de deportación masiva.

