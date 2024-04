"Se acabó el tiempo de los bombardeos sin respuesta": ¿qué indica la represalia iraní contra Israel?

https://latamnews.lat/20240415/se-acabo-el-tiempo-de-los-bombardeos-sin-respuesta-que-indica-la-represalia-irani-contra-israel-1149755234.html

De acuerdo con el experto Mohamad Shamas, al asestar un golpe contra el Consulado iraní en la capital siria, Damasco, Israel solo fortaleció la unidad interna de Irán. Asimismo, la operación Promesa Verdadera llevada a cabo por Teherán demostró que el país no tolerará ninguna agresión contra su territorio ni ningún ataque contra dirigentes y funcionarios en otros países, emprendiendo represalias de la misma escala.En este contexto, prestó atención en las últimas declaraciones del presidente de EEUU, Joe Biden. Según el experto, estos revelan que Washington "no quiere entrar en una guerra mayor" en Oriente Medio, "algo que Irán tampoco desea". En opinión de Shamas, el único que busca un enfrentamiento prolongado en la región es el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, puesto que se ha visto atrapado en la crisis tanto dentro como fuera de su país."Las diferencias personales de Netanyahu con Biden, sus repetidos intentos de arrastrar a Washington a una gran guerra en la región y su estilo dictatorial de gobierno han contribuido al deterioro de las relaciones entre ambas partes", enfatizó.El experto rechazó las insinuaciones de que la respuesta de Irán fuera "un espectáculo" preestablecido. Para repeler el ataque, Israel tuvo que gastar más de mil millones de dólares, movilizar recursos militares, así como perturbar la vida cotidiana y económica del país, detalló.¿Qué motiva a Irán a "tomar cartas en el asunto"?A su vez, el politólogo y experto en asuntos iraníes, Samir Shuhani, considera la falta de eficacia de las organizaciones internacionales ante turbulencias mundiales una de las principales causas de la actuación actual de Irán en Oriente Medio.El experto denunció que hoy en día la ONU y otras organizaciones internacionales son incapaces de desempeñar un papel eficaz en la resolución de crisis y conflictos. En este contexto, el ataque de represalia de Irán constituye "una especie de señal" a Israel de que será castigado si intenta "violar el derecho internacional una vez más", concluyó Shuhani."Lo mismo le ocurrirá a Washington"Asimismo, el experto estratégico militar, Ali Maksud, indicó que las anteriores decisiones de los países occidentales les han puesto en una situación de desventaja frente a la actual escalada entre Israel e Irán. Prestó atención en que Irán, a su vez, siempre actúa "de forma equilibrada, ya sea a nivel regional o mundial".Según el experto, el ataque de represalia de Irán demostró que dicho país no ve a Israel como una amenaza y "Teherán humilló" al último. "Lo mismo le ocurrirá a Washington si interviene directamente en el conflicto. Ni Israel ni EEUU están dispuestos a librar una guerra contra Irán", concluyó.En la noche del 13 al 14 de abril, Irán lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Israel en represalia por el bombardeo sobre el Consulado iraní en Damasco. En el ataque, según diversos datos, se lanzaron centenares de proyectiles y vehículos no tripulados, incluidos drones kamikaze Shahed y misiles hipersónicos Fattah y Fattah-2. El canal de televisión iraní Press TV comunicó que todos los misiles dieron en el blanco.Según el Ejército de Israel, Irán lanzó más de 300 municiones, incluidos 170 drones, más de 30 cohetes de crucero y más de 120 misiles balísticos. Israel afirma que solo "unos cuantos cohetes" alcanzaron el territorio del país, causando "un daño insignificante".El jefe del Estado Mayor de las FFAA de Irán, Mohamad Bagheri, comunicó que Teherán da por terminada la operación Promesa Verdadera y no planea continuarla, pero al mismo tiempo advirtió de que si Israel intenta una nueva acción, la respuesta va a ser aún más contundente.El ministro israelí, Benny Gantz, informó que el país planea crear una coalición regional contra la amenaza iraní y responder al ataque en un momento oportuno y de manera adecuada. Se espera que el Gobierno de Israel próximamente tome la decisión sobre los pasos a dar.

