https://latamnews.lat/20240415/una-presion-significativa-advierten-de-una-seria-amenaza-para-las-defensas-antiaereas-de-israel-1149752770.html

"Una presión significativa": advierten de una seria amenaza para las defensas antiaéreas de Israel

"Una presión significativa": advierten de una seria amenaza para las defensas antiaéreas de Israel

Sputnik Mundo

Un ataque a gran escala de los drones kamikazes iraníes en un plazo breve podría ejercer una seria presión sobre la red de defensa antiaérea israelí, declaró... 15.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-15T12:31+0000

2024-04-15T12:31+0000

2024-04-15T12:31+0000

defensa

global times

cúpula de hierro

fuerzas de defensa de israel (fdi)

israel

irán

📰 escalada entre israel e irán

🌍 oriente medio

seguridad

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/0f/1149752611_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8d66b576dad32895c01ac1d0b645497d.jpg

De acuerdo con Wei Dongxu, aunque la tecnología y el diseño de los drones kamikazes iraníes son relativamente sencillos, tienen sus propias ventajas. Las aeronaves no tripuladas se desplazan a baja altura y en modo de enjambre, sobrecargando los sistemas de defensa antiaérea de sus oponentes. Las tácticas, prosiguió el experto, permiten a Irán asestar golpes contra los objetivos designados dentro de la región.El experto añadió que Irán podría abastecer con drones kamikazes a varios movimientos simpatizantes en Oriente Medio, lo que le proporcionaría oportunidades para "utilizar posiciones de lanzamiento cerca de Israel para ataques coordinados."Wei Dongxu señaló que Irán también posee misiles balísticos con un alcance de unos 2.000 kilómetros y misiles de crucero con un alcance de más de 1.000 kilómetros, que comprenden en su radio de alcance la mayor parte de la región de Oriente Medio."Frente a un ataque iraní a gran escala con drones y misiles, los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de Israel son incapaces de defender completamente los ataques masivos con misiles balísticos y drones suicidas. Una vez que las bases aéreas israelíes sean atacadas, la capacidad de contraataque del Ejército israelí también se verá debilitada", destacó.El 13 de abril, Irán lanzó un ataque masivo de más de 300 drones y misiles en contra de Israel. Su objetivo era alcanzar infraestructura militar, pero las FDI, en colaboración con sus aliados Estados Unidos y el Reino Unido, interceptaron la mayoría de los proyectiles y vehículos aéreos no tripulados, según dijeron las fuerzas israelíes.El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró que su ataque directo contra Israel era una represalia por el golpe contra la sección consular de la Embajada iraní en Damasco el pasado 1 de abril, una agresión en la que murieron siete oficiales del país persa. Además, el Gobierno iraní aclaró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no busca una escalada regional.

https://latamnews.lat/20240415/atacar-o-no-atacar-israel-estudia-la-respuesta-al-golpe-de-misiles-y-drones-de-iran-1149750510.html

israel

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

global times, cúpula de hierro, fuerzas de defensa de israel (fdi), israel, irán, 📰 escalada entre israel e irán, 🌍 oriente medio, seguridad, 🛡️ zonas de conflicto