"Atacar o no atacar": Israel estudia la respuesta al golpe de misiles y drones de Irán

"Atacar o no atacar": Israel estudia la respuesta al golpe de misiles y drones de Irán

El Gobierno israelí decidirá en los próximos días el tipo de respuesta al ataque iraní contra su territorio ocurrido en la noche del 13 al 14 de abril, declaró...

Los militares israelíes presentaron "una amplia gama de opciones" para responder al ataque de Irán con misiles y drones, señaló el portavoz, citado por ABC News. En palabras del vocero, la respuesta sería "un ataque o no ataque", y hay "un montón de escenarios diferentes entre ambos". En continuación, el Gobierno israelí "decidirá los pasos a seguir" ya este 15 de abril o en los próximos días.Respondiendo al comentario de que el ataque fue neutralizado con "daños mínimos", Lerner mencionó que Tel Aviv "no debe subestimar" a las capacidades de Irán, solo porque "tuviera éxito en la interceptación" de los objetivos aéreos lanzados por los iraníes.Anteriormente, el presidente del Estado hebreo, Isaac Herzog, indicó que su país no busca una guerra con Teherán, pero está elaborando una respuesta a su ataque.El 13 de abril, Irán lanzó un ataque masivo de más de 300 drones y misiles en contra de Israel. Su objetivo era alcanzar infraestructura militar, pero las FDI, en colaboración con sus aliados Estados Unidos y el Reino Unido, interceptaron la mayoría de los proyectiles y vehículos aéreos no tripulados, según dijeron las fuerzas israelíes.El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró que su ataque directo contra Israel era una represalia por el golpe contra la sección consular de la Embajada iraní en Damasco el pasado 1 de abril, una agresión en la que murieron siete oficiales del país persa. Además, el Gobierno iraní aclaró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no busca una escalada regional.

