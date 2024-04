https://latamnews.lat/20240415/el-ataque-a-israel-es-solo-una-bofetada-en-la-cara-que-anticipa-las-verdaderas-capacidades-de-iran-1149754180.html

El ataque a Israel es "solo una bofetada en la cara" que anticipa las verdaderas capacidades de Irán

15.04.2024

Funcionarios iraníes e israelíes han expresado opiniones contradictorias sobre si el ataque del 13 de abril fue un éxito o un fracaso.Irán tenía el derecho legal bajo la ley internacional y la motivación estratégica para realizar sus ataques contra Israel, y la escala del ataque fue solo una muestra de las capacidades militares de la República Islámica, aclararon a Sputnik los académicos de Teherán y comentaristas de asuntos geopolíticos Mohamad Marandi y Foad Izadi.El experto también comentó la evaluación del general Ram Aminach, exasesor económico del jefe del Estado Mayor israelí, quien estimó el 14 de abril que Israel gastaba casi 10 veces más en derribar misiles y drones iraníes de lo que costaba producirlos."Irán quería crear una disuasión", subrayó Marandi, comentando los posibles objetivos y motivaciones de Teherán para los ataques."El régimen israelí atacó la soberanía de Irán y asesinó a ciudadanos iraníes [en el ataque a la Embajada en Damasco]. Por lo tanto, Irán castigó al régimen israelí para asegurarse de que esto no se repita nunca más, sobre todo porque Estados Unidos, Francia y Alemania y el Consejo de Seguridad de la ONU impidieron que el régimen fuera condenado o castigado", agregó.A su vez, Izadi, profesor asociado del departamento de estudios estadounidenses de la Universidad de Teherán, coincidió con Marandi en que Irán tenía derecho a responder."Irán atacó a Israel por el ataque de Israel al consulado iraní en Damasco. Los consulados, según el derecho internacional, según la Convención de Viena, forman parte del territorio de ese país, de su suelo. Y según el artículo 51 de la Carta de la ONU, si un país es atacado, ese país puede responder, defenderse", explicó Izadi.En cuanto a la motivación de Irán y si era "una buena idea dar este paso" y "realmente utilizar este derecho de autodefensa", el profesor afirmó, partiendo de la lógica de los dirigentes iraníes, el ataque se produjo "porque los israelíes han estado atacando sitios iraníes en Siria y otros lugares durante algún tiempo"."Los líderes iraníes se dan cuenta de que si no tienen una respuesta seria, este tipo de ataques continuarán y aumentarán. Y por eso han respondido. Por lo tanto, muestra la capacidad de Irán. Y muestra el hecho de que Irán está dispuesto a utilizar esta capacidad", dijo Izadi.Último capítulo de una guerra en la sombra que dura décadasEl ataque con drones y misiles del 13 de abril fue el primer ataque iraní en suelo israelí.El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió el 14 de abril de que "quien nos haga daño" recibirá "el mismo daño", y el ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, afirmó que Israel responderá al ataque de Irán de la manera y en el momento "que nos convenga". A su vez, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Bagheri, advirtió a Tel Aviv de que la operación del 13 de abril era solo un anticipo de lo que ocurriría si Israel se atrevía a responder.El presidente de EEUU, Joe Biden, declaró el 13 de abril que le había reafirmado a Netanyahu en una llamada telefónica "el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel". En privado, sin embargo, funcionarios estadounidenses dijeron a los medios estadounidenses que Biden había informado al líder israelí que Washington no participaría en ninguna acción ofensiva contra Irán si Tel Aviv decidía responder.Irán tiene una reputación de no ceder cuando se trata de su seguridad, lanzando ataques regularmente contra objetivos terroristas en Irak y Siria, y llevando a cabo un ataque similar contra fuerzas terroristas y separatistas en el vecino Pakistán a principios de 2024.En 2020, Irán respondió al asesinato por parte de Estados Unidos del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI), Qasem Soleimani, lanzando misiles balísticos a las bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses. En junio de 2019, Irán derribó un dron espía estadounidense que voló a su espacio aéreo sobre el Estrecho de Ormuz, pero salvó a un avión de reconocimiento tripulado que también estaba en la zona durante el incidente para evitar una escalada innecesaria.

