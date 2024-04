https://latamnews.lat/20240415/todos-los-misiles-hipersonicos-iranies-alcanzaron-sus-objetivos-en-israel-1149751918.html

Todos los misiles hipersónicos iraníes "alcanzaron sus objetivos" en Israel

Todos los misiles hipersónicos iraníes "alcanzaron sus objetivos" en Israel

Sputnik Mundo

Si bien el Ejército israelí afirmó haber destruido casi al 100% todos los proyectiles y drones iraníes disparados contra Israel, en Irán aseguraron que las... 15.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-15T12:13+0000

2024-04-15T12:13+0000

2024-04-15T12:13+0000

defensa

israel

irán

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

📰 escalada entre israel e irán

misiles hipersónicos

defensa antiaérea

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/0f/1149751408_0:4:807:457_1920x0_80_0_0_b2cac04d2ee81db7e777637c4baa9a3e.jpg

Según declaraciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Irán disparó más de 300 proyectiles de diversos tipos contra el país, el 99% de los cuales acabaron interceptados. El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, afirmó que solo "unos pocos misiles" alcanzaron el Estado judío, causando "daños mínimos", reporta The Times of Israel.En particular, Irán lanzó 120 misiles balísticos, "muchos de los cuales fueron derribados" por el sistema de defensa antiaérea Arrow 3, aunque algunos "consiguieron eludirla" y golpearon la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel, precisa el medio.Sin embargo, de acuerdo con el portal iraní Press TV, "Israel y sus partidarios no lograron interceptar ninguno de los misiles hipersónicos" lanzados por Irán. Conforme con el jefe del Estado Mayor de las FFAA iraníes, Mohamad Baqeri, citado por este medio, Irán logró infligir daños a la base aérea de Nevatim, "desde donde despegó un avión F-35 para bombardear nuestra sede diplomática en Damasco". En sus palabras, dicho ataque "alcanzó su objetivo", ya que el sistema israelí de defensa aérea Cúpula de Hierro "no pudo hacer frente adecuadamente" a los misiles hipersónicos iraníes.Las tensiones en Oriente Medio alcanzaron un nuevo nivel de intensidad luego de que el 1 de abril de 2024 Israel atacase el Consulado general de Irán en la capital siria, Damasco, dejando varios oficiales iraníes muertos y alrededor de una docena de heridos.Teherán respondió la noche del 13 al 14 de abril con la Operación Verdadera Promesa, lanzando centenas de misiles y drones contra la infraestructura militar israelí.Irán es uno de los pocos países que poseen la tecnología necesaria para producir misiles hipersónicos que pueden desplazarse a velocidades asombrosas y alcanzar sus objetivos con gran precisión.Los misiles hipersónicos de Irán son muy maniobrables, lo que les permite tener una trayectoria de vuelo impredecible para confundir los escudos antimisiles de adversarios.

https://latamnews.lat/20240413/puede-israel-resistir-el-bombardeo-irani-de-drones-y-misiles-1149728723.html

israel

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, 📰 escalada entre israel e irán, misiles hipersónicos, defensa antiaérea