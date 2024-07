https://latamnews.lat/20240725/una-pesadilla-los-jjoo-afectan-la-vida-de-paris-y-provocan-bajas-ventas-en-los-negocios-1156397903.html

"Una pesadilla": los JJOO afectan la vida de París y provocan bajas ventas en los negocios

Ante el supuesto peligro de un atentado terrorista en París —como lo anunciaron las autoridades francesas desde hace semanas—, las medidas de seguridad se están convirtiendo en un calvario para los locales, quienes pese a las magnas justas deportivas deben seguir con su vida diaria. Y es que los Juegos Olímpicos de París —igual que ediciones anteriores— no han representado un gran empuje económico ni turístico para la ciudad, de acuerdo con reportes de medios especializados como Bloomberg o Financial Times. "Aunque los organizadores esperan 15 millones de visitantes durante las Olimpiadas, los propietarios de hoteles y apartamentos que buscan capitalizar la demanda olímpica ya se han visto obligados a moderar sus expectativas. Muchos comenzaron a bajar los precios a principios de este año para aumentar las reservas, mientras que las aerolíneas han advertido que los Juegos Olímpicos habían suprimido el apetito habitual de verano por los viajes de vacaciones a la capital francesa", señaló Financial Times hace unos días.La vida diaria, afectadaDe acuerdo con las autoridades parisinas, más de 44.000 barreras metálicas bloquean el acceso a todo tipo de lugares en la capital de Francia, desde el Museo del Louvre hasta la torre Eiffel. Mala noticia para quien planeó sus vacaciones en esta ciudad europea en los meses de julio y agosto. Y es que una de las prioridades para las autoridades francesas es proteger a los millones de turistas y atletas que visitan París con motivo de los Juegos Olímpicos de Verano, aunque en realidad esas medidas no entusiasman a todo el mundo. "Más de 300.000 personas asistirán a lo que se espera que sea un espectáculo impresionante, y también una pesadilla para la seguridad", agrega el portal de noticias. El Ministerio del interior de Francia informó previamente que desplegará unos 30.000 policías y gendarmes todos los días de los Juegos Olímpicos. El día de la ceremonia inaugural será especial: habrá 45.000 policías y 10.000 militares. Bajo turismo, pocas ventasPero eso no es todo. Diarios especializados en negocios y finanzas como Financial Times advierten que en realidad hay una baja concurrencia turística por los Juegos, lo cual ha ocasionado que brasseries, tiendas y otros pequeños comercios registren caídas en sus ventas a medida que disminuye la afluencia antes de que arranque el gran evento deportivo. Además, indica el rotativo británico, las medidas de seguridad y el ambiente olímpico han provocado un "éxodo de locales". Los restaurantes y negocios que se extienden por las orillas del río Sena, por ejemplo, lucen vacíos debido a la baja concurrencia turística y al bajo consumo local, de acuerdo con el reporte. Y todo porque, entre otras cosas, el acceso al perímetro del Sena es "impenetrable". "Es extraño que haya tan poca gente aquí para comer", dijo a Financial Times el camarero Marc Houlier en el Deux Palais, un café a menudo repleto de abogados de un tribunal cercano."París está vacío", comentó el gerente de una librería cercana al Palais Royal, al medio Politico, mientras que un oficinista local llamado Rodolphe asegura que "se ha vuelto imposible moverse por el centro de la ciudad".

