Poca demanda de entradas para los JJOO de París provoca sobreoferta de boletos en reventa

23.07.2024

De acuerdo con un análisis elaborado por el diario Financial Times, las entradas en reventa suman ya 273.637, mientras que hace un mes, la oferta era de 180.000. Los boletos más costosos que se encuentran en reventa son para la ceremonia de inauguración, los cuales alcanzan los 2.970 euros (3.223 dólares).El medio señaló que, en la primera serie de ventas, los aficionados estaban obligados a comprar paquetes que incluían tres boletos. Los organizadores ofrecieron la opción de reventa a través del sitio oficial de los JJOO, sin embargo, no existe demanda por parte del público, lo cual se suma el lanzamiento de más entradas para el evento.La reventa de boletos enfrenta además otra dificultad, ya que debe ofertarse al valor nominal de la entrada, sin embargo, los compradores deben pagar una tarifa extra de reservación del 10%, mientras que los vendedores asumen un cargo del 5%.El Financial Times retoma las declaraciones de Tony Estanguet, director ejecutivo del comité organizador de París, quien informó que aún hay cientos de miles de boletos disponibles."Aunque los organizadores esperan 15 millones de visitantes durante los Juegos, los propietarios de hoteles y apartamentos que buscan capitalizar la demanda olímpica ya se han visto obligados a moderar sus expectativas. Muchos comenzaron a bajar los precios a principios de este año para aumentar las reservas, mientras que las aerolíneas han advertido que los Juegos habían suprimido el apetito habitual de verano por los viajes de vacaciones a la capital francesa", detalló el medio.

