"Va a ser un infierno": los parisinos califican de "desastre" las restricciones previas a los JJOO

"Va a ser un infierno": los parisinos califican de "desastre" las restricciones previas a los JJOO

Todos los terraplenes del río Sena y las calles cercanas están bloqueadas por innumerables vallas metálicas de altura humana. Las rejas estropean la vista desde las terrazas de los cafés y estorban a quienes acostumbran a correr por el terraplén: tienen que rodear las barreras por la calzada. Y todo ello para lo que las autoridades consideran una ceremonia de inauguración única, que tendrá lugar en el río Sena y no en un estadio clásico.Para él, lo que está ocurriendo en la ciudad es "un caos total", algunas líneas de transporte público permanecerán cerradas durante un tiempo y han subido los precios. "Han duplicado las tarifas y tenemos que comprar los pasajes por adelantado. Lo considero sencillamente escandaloso. Y afecta a todos, no solo a los turistas, sino también a los locales, y yo, por ejemplo, ni siquiera seguiré las competiciones", añadió.Algunos representantes de la juventud también tienen previsto abandonar la ciudad con motivo del evento. Sin embargo, no todo el mundo puede abandonar la ciudad."Ya no podemos ir a las afueras, han cortado todas las carreteras, los precios de todo se han disparado (...) no solo los del transporte, sino en los restaurantes y en las tiendas. Incluso para aquellos que van a pie resulta difícil: todo está bloqueado, es imposible moverse", se indigna una joven llamada Clotilde.En su opinión, París no está diseñada en absoluto para eventos de tal magnitud y no está preparada para ello. "Esto es un gran inconveniente para quienes tienen que permanecer y trabajar en París", concluyó esa interlocutora de Sputnik.A partir del 18 de julio entraron en vigor en París restricciones correspondientes al transporte y al tráfico peatonal en el centro de la ciudad, en previsión de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024. Se han introducido dos zonas en la ciudad: la "gris" o SILT (acrónimo de Seguridad Interior y Lucha Antiterrorista), a la que solo se puede acceder mediante un código QR, expedido únicamente a los residentes locales. El paso de vehículos por esta zona está totalmente prohibido. También hay una zona "roja", en la que está prohibido el paso de automóviles, salvo vehículos especializados. Además, en la ciudad se han instalado más de 40.000 barreras metálicas que bloquean los terraplenes y las calles cercanas. Las restricciones estarán en vigor hasta la ceremonia de inauguración de los Juegos, el 26 de julio.

