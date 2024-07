https://latamnews.lat/20240724/amlo-advierte-a-trump-que-el-cierre-de-la-frontera-equivaldria-a-convocar-a-una-rebelion-1156371540.html

AMLO advierte a Trump que el cierre de la frontera equivaldría a "convocar a una rebelión"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió al exmandatario de Estados Unidos Donald Trump, quien contiende por el Partido Republicano para... 24.07.2024, Sputnik Mundo

El jefe de Estado mexicano precisó que esto fue comentado al magnate estadounidense en una misiva enviada el 23 de julio de 2024. En el documento, hizo énfasis en las repercusiones que el cierre fronterizo tendría en los estados, tanto estadounidenses como mexicanos, que están en esa zona.El bloqueo fronterizo "se manifestaría con particular gravedad en EEUU y, especialmente, en California, Arizona, Nuevo México y Texas que, junto con los seis estados fronterizos del lado mexicano [Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas], representan la cuarta economía mundial", puntualizó López Obrador.De igual manera, el presidente mexicano refirió a Trump que, con esa medida, se frenaría el cruce de más de un millón de personas y 300.000 vehículos, mismos que diariamente atraviesan las aduanas y puentes fronterizos.Además de este tema, López Obrador refrendó su solidaridad con el magnate estadounidense tras el ataque perpetrado en su contra el 13 de julio, en un mitin realizado en Pensilvania.El 19 de julio de 2024, el presidente mexicano anunció que enviaría una carta a Trump para explicarle el tratamiento del tema migratorio, especialmente de tipo irregular, entre ambas naciones. Este es el tópico por el que el político republicano ha amenazado con cerrar la frontera bilateral."Le voy a enviar una carta a mi amigo Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre EEUU, México y Canadá", anunció en su rueda de prensa.En el evento, López Obrador señaló que, en el texto, también le demostraría al magnate estadounidense "que los migrantes no llevan droga a EEUU. Es una vil mentira. [Ellos] van a trabajar honradamente. Esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia, gracias a personas de todo el mundo, que llegaron e hicieron un país muy próspero".Esta acción la llevó a cabo después de que el 18 de julio, Trump enfatizó en el último día de la Convención Nacional de su partido en Milwaukee, que acabaría con la crisis en esta materia."Voy a poner fin a la crisis de migración ilegal cerrando la frontera y completando el muro, la mayor parte ya la construí", advirtió, al tiempo que aseveró que la "crisis de inflación" en el país norteamericano "hace que la vida sea inaccesible", sobre todo a las clases trabajadoras.

