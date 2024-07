https://latamnews.lat/20240719/amlo-enviara-una-carta-a-trump-porque-no-le-estan-informando-bien-sobre-el-tema-migratorio-1156261024.html

AMLO enviará una carta a Trump porque "no le están informando bien" sobre el tema migratorio

AMLO enviará una carta a Trump porque "no le están informando bien" sobre el tema migratorio

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará una carta al candidato republicano, el exmandatario estadounidense Donald Trump, para... 19.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-19T16:51+0000

2024-07-19T16:51+0000

2024-07-19T16:53+0000

américa latina

política

donald trump

andrés manuel lópez obrador

eeuu

méxico

📰 crisis migratoria en eeuu

t-mec

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/13/1156260502_0:242:3183:2032_1920x0_80_0_0_e225ffef1cc04d1f0774917e225d124f.jpg

Acerca del flujo migratorio, el mandatario mexicano dijo que le demostrará al magnate estadounidense "que los migrantes no llevan droga a EEUU. Es una vil mentira. [Ellos] van a trabajar honradamente. Esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia, gracias a personas de todo el mundo, que llegaron e hicieron un país muy próspero".Posteriormente, López Obrador expresó que, en el caso de la relación económica, los problemas no se resolverán cerrando la frontera entre Washington y México.Además, "lo que le están diciendo, que se pueden construir los automóviles en EEUU, significaría que, en promedio, cada vehículo que se venda [en esa nación], le costaría al ciudadano estadounidense entre 15.000 y 20.000 dólares más", precisó.La migración irregular está sobre la mesa de la política estadounidense. Ha sido uno de los aspectos que más han debatido con el Gobierno mexicano. No obstante, durante los últimos tiempos, la Administración encabezada por Joe Biden ha impulsado reformas para simplificar trámites, como la obtención de residencia o de los permisos de trabajo para los migrantes indocumentados.Ante ello, el 18 de julio de 2024, Trump señaló en último día de la Convención Nacional de su partido en Milwaukee, que acabaría con la crisis en esta materia."Voy a poner fin a la crisis de migración ilegal cerrando la frontera y completando el muro, la mayor parte ya la construí", advirtió, al tiempo que aseveró que la "crisis de inflación" en el país norteamericano "hace que la vida sea inaccesible", sobre todo a las clases trabajadoras.

https://latamnews.lat/20240710/las-autoridades-mexicanas-detienen-migrantes-de-forma-cada-vez-mas-acelerada-1156023405.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, andrés manuel lópez obrador, eeuu, méxico, 📰 crisis migratoria en eeuu, t-mec