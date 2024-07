https://latamnews.lat/20240719/trump-acepta-la-candidatura-presidencial-republicana-tendremos-una-victoria-increible-1156250168.html

Trump acepta la candidatura presidencial republicana: "Tendremos una victoria increíble"

Trump acepta la candidatura presidencial republicana: "Tendremos una victoria increíble"

"Dentro de cuatro meses, tendremos una victoria increíble", aseguró arriba del escenario, donde fue montada la figura de un bombero, en homenaje a una de las personas que murieron durante el tiroteo registrado el pasado 13 de julio en Pensilvania, en uno de sus mítines. "La bala del asesino estuvo a un cuarto de pulgada de acabar con mi vida", recordó Trump, quien dijo que, pese al ataque, se sintió seguro porque "Dios estaba a mi lado" y porque logró esquivar la bala sin planearlo con un ligero movimiento de cabeza. "Estoy ante ustedes por la gracia de Dios todopoderoso", comentó el candidato republicano durante su discurso, en el que recordó que, tras el ataque que sufrió, levantó el puño en señal de "lucha". Después, rememoró, escuchó un "rugido de orgullo" entre la "audiencia de patriotas" que aquella tarde se dio cita en Pensilvania. "No se suponía de debía estar aquí esta noche, debía estar muerto", añadió el político de 78 años, quien afirmó que su mensaje es de "confianza y esperanza" porque su intención, dijo, es gobernar para todos los estadounidenses, no solo para unos cuantos. "No nos van a doblegar"Esta es la tercera vez que Donald Trump habla como candidato presidencial durante una Convención Nacional Republicana. Hizo lo propio en 2016 y 2020. En ese sentido, acusó que el Partido Demócrata utiliza la justicia del país para atacarlo a él y a su candidatura rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. "Deben acabar con esta cacería de brujas", afirmó. "Los demócratas deben parar de inmediato de utilizar a la justicia como un arma. Las acusaciones no son ciertas; estoy salvando a la democracia", añadió. 'Make America Great Again'El también empresario repitió varias veces el eslogan clásico de su plataforma política: Make America Great Again (Hacer que América sea grande otra vez). También se dijo muy satisfecho de que el senador por Ohio, J.D. Vance, sea su compañero de fórmula como candidato a vicepresidente. "Se los prometo: le devolveremos la grandeza a Wisconsin", dijo Trump en la recta final de su discurso, en una referencia especial al estado de Milwaukee.

