"Ni un mes": AMLO se opone a especulaciones sobre régimen fronterizo de México con EEUU

22.07.2024

Asimismo, el mandatario mexicano refirió que la línea fronteriza entre ambas naciones es la que, a nivel mundial, tiene mayor flujo migratorio."Nada más en lo que son las fronteras terrestres [entre México y Estados Unidos], pasan diariamente un millón de personas", apuntó.Durante los últimos tiempos, tanto el mandatario estadounidense Joe Biden, así como el candidato republicano a la presidencia de EEUU, Donald Trump, han sugerido el cierre de la frontera como una solución para frenar la migración irregular."Voy a poner fin a la crisis de migración ilegal cerrando la frontera y completando el muro, la mayor parte ya la construí", destacó Trump el 18 de julio de 2024, en el último día de la Convención Nacional del Partido Republicano en Milwaukee.A su vez, López Obrador ha rechazado esta medida en varias ocasiones. "Continuemos con la relación y la política de buena vecindad. No es difícil con el presidente Biden. [Espero] que no se esté pensando que se cerrará la frontera porque eso no se puede aunque se quiera. Es mucha la integración económica entre México y EEUU, especialmente en los cruces fronterizos que son más importantes, como California o Texas", comentó en su rueda de prensa del 4 de junio de 2024.En una entrevista previa con Sputnik, el maestro en estudios México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Daniel Garay Saldaña, indicó que esta acción tendría secuelas graves para ambas naciones."Las afectaciones, sobre todo en la parte económica, serían gravísimas tanto para México como para Estados Unidos. Impactaría entre quienes han transitado toda la vida en los dos lados; trabajan en un país, viven en el otro. Recordemos que en la frontera se vive una dinámica distinta de lo que se observa en los centros políticos y de poder de estos países", destacó.

