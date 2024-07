https://latamnews.lat/20240723/vehiculos-electricos-en-cuba-una-alternativa-viable-frente-a-la-escasez-de-combustible-1156331836.html

Vehículos eléctricos en Cuba: ¿una alternativa viable frente a la escasez de combustible?

La escasez de combustible en Cuba, una de las causas de la contracción de la economía en 1,9 % en el primer semestre de 2024 según trascendió en la Asamblea... 23.07.2024, Sputnik Mundo

Sobre el tema, el trabajador por cuenta propia Orlando Figueredo indicó a Sputnik que la compra de un triciclo eléctrico marca Rali resultó muy beneficiosa, pues "resolvió el problema del transporte familiar y el alquiler del mismo, no es que nos haga ricos, pero nos permite subsistir; aunque no son baratos, esto es lo mejor para enfrentar la crisis de petróleo y gasolina".No obstante, apuntó, hace dos años era más fácil la obtención de ese tipo de equipos en las tiendas de moneda libremente convertible (MLC), "ahora ya no sacan este modelo en los comercios estatales y, en caso de solicitarlo por otras vías, el pago debe ser en dólares y depositado en el exterior; el proceso es más engorroso".Como parte de su actividad económica, Figueredo transporta personas entre los municipios capitalinos Plaza de la Revolución, Marianao y Playa, y traslada insumos para mercados y establecimientos privados, "aquí he montado hasta 500 kilogramos entre arroz, viandas, cajas de pollo y de cerveza".De igual manera, el gobierno de la mayor de las Antillas emplea los triciclos eléctricos como paliativo ante la aguda crisis energética y el déficit de hidrocarburos, aunque como reconoció el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, "su presencia no resuelve los déficits de transportación".Hasta la fecha, La Habana, Matanzas, Pinar del Río, Holguín, el municipio especial Isla de la Juventud y próximamente Santiago de Cuba y Guantánamo, poseen estos vehículos con una capacidad de seis pasajeros y, según el titular, permiten "brindar un servicio que genera una alta aceptación y a la vez empleo, frecuentemente a mujeres".Tractores eléctricosYaritza Noa Mora, subdirectora general de Procesos Estratégicos en la Empresa Industria Electrónica Camilo Cienfuegos, refirió a Sputnik que la isla avanza hacia una matriz energética más sostenible y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, de ahí la sustitución paulatina del transporte automotor por eléctrico.En este sentido, la compañía labora en el ensamblaje de tractores con esa tecnología, provistos de sus propias estaciones de carga, y mantiene, actualmente, un proceso de contratación e importación de esa maquinaria procedente de países como la India, mediante compañías intermedias para evitar las sanciones y limitaciones del bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU a Cuba.Esa política unilateral, apuntó, imposibilita a la mayor de las Antillas la realización de actividades comerciales más ventajosas, abiertas o en igualdad de condiciones y competencias en el mercado internacional, "pero buscamos alternativas de negociación para traer al país, en este caso, equipos que resulten beneficiosos y contribuyan con nuestra eficiencia energética".Respecto a los tractores, la empresa ofrece el denominado servicio llave en mano que comprende "desde la ingeniería, tarea técnica, la parte civil y arquitectónica hasta la puesta en marcha del vehículo" y poseen de cinco a ocho familias de implementos que permiten su versatilidad y empleo en el sector agrícola, limpieza de playas, regadíos y campos de golf.Para Noa Mora, "lo principal es la eliminación del uso del diésel y otros componentes como el aceite hidráulico; de igual manera, la estación de carga permite que para su funcionamiento no necesite de la energía del sistema eléctrico nacional; aumenta su eficiencia con el uso de parques solares fotovoltaicos y los campesinos contarán con un recurso maniobrable y eficiente para sus cultivos".Sostenibilidad y energía renovableLa Empresa de Vehículos Eléctricos del Caribe (Vedca), abocada a la movilidad sostenible, la disminución de los gases de efecto invernadero y el compromiso con las energías renovables, gestiona desde la apertura de sus operaciones en 2021 el ensamblaje y comercialización de bicicletas, motos, triciclos, partes, piezas y accesorios.De acuerdo con Deans Daniel Rodríguez Arias, jefe de Ventas de la Inversión Extranjera de Vedca, la entidad resulta de un Contrato de Asociación Económica Internacional entre la compañía china Tianjin Dongxing Industrial Group Co. Ltd, en la modalidad de inversión extranjera, y la cubana Minerva, cuya alianza comenzó a finales de 2019.Sobre el impacto en el sector privado, Rodríguez mencionó que estos actores económicos, en muchos casos "financian las materias primas durante el inventario en la fábrica, embarque o ensamblaje; además, nosotros contribuimos a que ellos los vendan en tiendas propias y ello ha permitido un crecimiento sostenido durante este año".Añadió que la única fuente de suministro proviene de China y detalló "lo vinculado a la movilidad eléctrica, partes y piezas viene en formato de kit, luego los acoplamos y le incorporamos un valor agregado para su posterior comercialización".Unido al traslado en bicicletas y motos con esta tecnología, Rodríguez significó la incidencia de los triciclos dentro del sector no estatal, ya que "facilita la generación de puestos de trabajo y el empleo de los mismos, con una capacidad de carga de 400-800 kilogramos, en dependencia del modelo, en labores como carpintería, agricultura y construcción". Turismo con movilidad eléctricaPor su parte Edgar Simón Machado, gestor de Ventas de la Empresa Industrial Ángel Villarreal Bravo, con nombre comercial Minerva, indicó a Sputnik que las bicicletas mecánicas y eléctricas ensambladas por esa entidad están insertados en la venta dentro de las cadenas de tiendas estatales TRD Caribe y de la Corporación Cimex S.A."Además negociamos con el Ministerio del Turismo, en los cayos de Santa María, ubicados en la central provincia de Villa Clara, triciclos eléctricos para la transportación interna dentro de los hoteles. Pudieran emplearse, asimismo, en el traslado de los trabajadores, pues ellos recorren con la batería a su total carga hasta 200 kilómetros", argumentó.Próximamente, la empresa—cuyos socios comerciales externos provienen en su mayoría de Canadá y China—entregarán a BioCubaFarma en La Habana una veintena de vehículos de ese tipo para el traslado de medicamentos y también, suministrarán 70 triciclos a la Empresa Campismo Popular para la movilidad eléctrica en sus instalaciones."Nuestra empresa está abierta a todos los proveedores. Rusia sería un buen aliado ya que posee una diversa gama en esa industria. Una alianza con esa nación resultaría muy beneficiosa, aumentaría nuestras producciones y ganaríamos experiencia", concluyó.En 2023, la mayor de las Antillas actualizó la legislación vigente sobre la adquisición y comercialización de vehículos donde incluyó, por ejemplo, la admisión de motocicletas eléctricas cuya potencia supera los 1.000 vatios.Igualmente, otorgó a pasajeros, cubanos y extranjeros residentes en el país, la posibilidad de importar como parte de su equipaje "hasta dos artículos de los denominados ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, en ambos casos eléctricos, siempre que no dispongan de otra capacidad adicional de carga o pasaje".

