Visita de flota militar a La Habana: "Rusia valora a Cuba como un interlocutor válido"

Cuba recibe desde 12 y hasta el 17 de junio la visita oficial de un destacamento de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia, periplo considerado por las... 13.06.2024, Sputnik Mundo

Para Oscar Julián Villar Barroso, doctor en Ciencias Históricas y máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales, esta acción evidencia que los lazos entre las fuerzas armadas de las dos naciones están al más alto nivel.Este arribo de unidades navales al puerto de La Habana comprende cuatro buques: la fragata Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazan, el buque petrolero de la flota Pashin y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker, equipado con un helipuerto."En principio, no pienso que nuestra actual situación económica nos permita la adquisición de técnica militar moderna, ni sustituir o ampliar la que tenemos. Por lo tanto, es una oportunidad para que los marinos cubanos aprecien la modernidad de esa flota y los adelantos en materia de navegación y electrónica", detalló el académico.De acuerdo con una nota difundida por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la mayor de las Antillas, la visita se ajusta a las regulaciones internacionales de las cuales La Habana forma parte, igualmente, "ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en nuestro país no representa amenaza para la región".¿Qué representa la visita de los buques rusos?Mario Antonio Padilla Torres, secretario académico del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) y especialista en los países exsocialistas de Europa, recordó a Sputnik que la visita del destacamento de la armada rusa resulta una práctica habitual dentro de las relaciones internacionales de La Habana con países aliados.De igual manera, señaló, poseen un componente simbólico, ya que representan la amistad y solidaridad entre ambas naciones, "puede considerarse también como una garantía de seguridad, en un escenario geopolítico complejo, esto reviste especial significado para la defensa y estabilidad del área".Por su parte, Antolín Bárcena Luis, licenciado en Lengua y Literatura Rusas, profesor y traductor, aseguró a Sputnik que "esta visita en particular no escapa de una práctica instituida desde hace muchísimo tiempo", incluso, evocó, los primeros arribos de la armada de ese país euroasiático a la isla caribeña datan del siglo XIX.En 1872, la escuadra imperial rusa llegó a la Bahía de La Habana comandada por el almirante Konstantín Nikoláevich Posiet y conformada por las fragatas Bogalie, Svetlana, Vsádnik y Almirante General, la corbeta Ignátiev y la cañonera Abrek; entre los 200 oficiales, más de 3.000 marineros a bordo y príncipes viajaba el pasajero más importante: el Gran Duque Alexéi Alexándrovich.Comúnmente, expresó, la población habanera, interesada en estos temas, ha podido acceder a estos navíos e intercambiar con sus tripulaciones, "en un ambiente de respeto y cordialidad", sin embargo, algo muy diferente ocurrió el 11 de marzo de 1949 cuando marinos estadounidenses ultrajaron el monumento a José Martí en el Parque Central."Que yo recuerde nunca arribos de destacamentos de la Marina de Guerra de la extinta URSS o la federación rusa, en todo caso con apego a las leyes internacionales, han contribuido a enrarecer coyunturas políticas, máxime si son unidades navales que no transportan armas nucleares. Esta visita, como tantas otras, no contradice la política de paz propugnada por Cuba y recibirla es, en última instancia, una decisión soberana del país que la acoge", sentenció.Agenda en la islaLos buques de guerra, pertenecientes a la Flota del Norte, cumplirán una agenda que incluye intercambios de cortesía con el jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, Carlos Alfonso Duque Ramos, y la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez; así como, un recorrido por lugares de interés histórico y cultural.Durante su entrada a la bahía capitalina, que posee un canal corto y recto de 1530 metros aproximadamente, una de las naves visitantes, la fragata Gorshkov, disparó 21 salvas como saludo al país, acción reciprocada por una batería de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, desde la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña.En el acto de recibimiento, con la presencia del embajador de Moscú en La Habana, Víctor Koronelli, trascendió que la población podrá acudir a esa embarcación los días 13 y 15; luego de su permanencia en La Habana la flota arribará a Venezuela.Recientemente, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, detalló que con anterioridad la flotilla ejecutó ejercicios navales en el Océano Atlántico, específicamente, practicaron el uso de armas de misiles de alta precisión, mediante el empleo de modelos informáticos contra objetivos navales del enemigo convencional y ubicados a una distancia de más de 600 kilómetros, sumado a entrenamientos para enfrentar un ataque aéreo.Unido a ello, esta semana el titular de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dialogó en Moscú con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para quien "estamos en el camino del fortalecimiento de nuestro diálogo político y trabajamos en los impulsos para estimular la economía cubana", según afirmó en conferencia de prensa.Manipulación en medios occidentalesEl viaje del destacamento naval ruso, indicó Villar, es cuestionado y criticado por los medios occidentales, el propio gobierno estadounidense y los cubanos radicados en Miami, bajo el argumento de una supuesta militarización de la mayor de las Antillas o la instalación de una base de la nación euroasiática.De igual manera, relacionan este arribo con la inconformidad de Moscú respecto a los ataques ucranianos con armamento occidental.Sobre el tema Padilla Torres refirió que esta llegada "no está relacionada con el autorizo dado por EE.UU. a Ucrania para el uso de armas provenientes de esa nación. Son dos cosas distintas y no hay evidencia de una conexión directa entre ellas. Sin embargo, es importante seguir de cerca la decisión de Washington respecto a Kiev, eso sí es un peligro para Europa y el mundo".

