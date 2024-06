https://latamnews.lat/20240612/la-entrada-de-buques-rusos-en-cuba-es-una-respuesta-directa-al-ejercicio-de-eeuu-en-el-mar-baltico-1155405521.html

La entrada de buques rusos en Cuba es una "respuesta directa" al ejercicio de EEUU en el mar Báltico

La entrada de buques rusos en Cuba es una "respuesta directa" al ejercicio de EEUU en el mar Báltico

Sputnik Mundo

La decisión de enviar buques de guerra rusos a Cuba está dando a EEUU una muestra de cómo Washington actúa en el mundo, declara a Sputnik el experto en... 12.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-12T16:11+0000

2024-06-12T16:11+0000

2024-06-12T16:11+0000

defensa

💬 opinión y análisis

cuba

eeuu

rusia

otan

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/0c/1155411685_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bca0a1db61e0a9b5d68a9c8c8fbd69a3.jpg

Este 12 de junio, una flotilla de buques rusos, incluida una fragata capaz de lanzar misiles hipersónicos, un submarino de propulsión nuclear, junto con buques de apoyo, llega a Cuba como parte de un programa de asociación internacional."Creo que podemos ver esto [el envío de la flotilla rusa a Cuba] como una respuesta rusa directa al anuncio de EEUU sobre el llamado ejercicio Freedom of navigation [Libertad de navegación]", explica.EEUU ha realizado con frecuencia ejercicios militares frente a las costas de China, Corea del Norte, Irán y Rusia. El 5 de junio, la OTAN lanzó el ejercicio Baltops 2024 en el mar Báltico, el mayor de la historia del programa.La llegada de buques rusos a Cuba es "un recordatorio a EEUU que ambos [países] pueden jugar a este juego", precisa Sleboda.Tras señalar que no es la primera vez que Washington simula ataques nucleares contra Rusia, ya lo hizo en Crimea en el pasado, Sleboda tilda a Baltops 2024 de "increíblemente provocador, irresponsable y peligroso", y destaca que Rusia, enviando sus buques a Cuba, no tiene planes de realizar ensayos similares."Vemos a Rusia y a la OTAN al borde del enfrentamiento directo entre ambas partes en Ucrania", resume.

https://latamnews.lat/20240612/el-dia-de-rusia-conoce-la-historia-de-una-de-las-festividades-rusas-mas-jovenes-y-emblematicas--1155378237.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, cuba, eeuu, rusia, otan, 🛡️ fuerzas armadas