https://latamnews.lat/20240716/cuba-apuesta-por-enfrentar-en-mejores-condiciones-la-generacion-electrica-para-este-verano-1156171616.html

Cuba apuesta por enfrentar en "mejores condiciones" la generación eléctrica para este verano

Cuba apuesta por enfrentar en "mejores condiciones" la generación eléctrica para este verano

Sputnik Mundo

La situación del sistema eléctrico nacional en los últimos años resulta muy compleja, sobre todo, por la falta de financiamiento y del suministro de recursos... 16.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-16T04:47+0000

2024-07-16T04:47+0000

2024-07-16T04:47+0000

américa latina

cuba

eeuu

electricidad

💬 entrevistas

📝 reportajes

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0c/1e/1147025149_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_3b1deb9e971969c34762df500d960945.jpg

Según refirió a Sputnik Omar Ramírez Mendoza, director adjunto de la Unión Eléctrica (UNE), lo anterior, sumado al empleo de tecnología "antigua" y la incorporación de un grupo de máquinas a los ciclos de mantenimiento, determinó que "la base de nuestra generación, la térmica, disminuyera casi en un 30 % en los últimos cuatro años".De acuerdo con el especialista, ello imposibilita cubrir el 100 % de la demanda de energía eléctrica en la isla, de ahí el incremento en el nivel de afectación y los apagones; en este sentido, añadió que desde comienzos del presente año la empresa implementó acciones encaminadas a la reducción de los cortes en los meses de verano, especialmente, julio y agosto.Con el propósito de enfrentar en "mejores condiciones" ese período cuando una buena parte de la sociedad disfruta de sus vacaciones, se elevan las temperaturas y, por tanto, aumenta el consumo, realizaron los mantenimientos programados a las unidades generadoras (térmica, distribuida y gas) a partir de "los recursos que teníamos y las posibilidades financieras del país".Por tanto, aseguró, la afectación ha disminuido y existe la voluntad de interrumpir lo menos posible el servicio en el horario de la madrugada, para ello "reservamos un poco de combustible, pues no contamos al 100 % con ese recurso en la generación eléctrica y el respaldo de la demanda durante todo el día".Ello quiere decir que el déficit estará en correspondencia a la cantidad de combustible destinado a la generación distribuida y la ocurrencia o no de averías en bloques térmicos, "si acontece la salida simultánea de algunas de estas unidades, el nivel de interrupciones será superior; habrá unos días mejores que otros".Recientemente, durante una entrevista con medios locales, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, indicó que, a diferencia de 2023, la disponibilidad de hidrocarburos fue mucho menor este año, "no tenemos un suministro estable como en otros momentos. Salimos al mercado internacional a comprar y la factura petrolera del país asciende a más de 4 000 millones de dólares".De ahí que hubo hasta 20 horas diarias de apagón en el mes de marzo y cifras elevadas igualmente en abril y mayo.¿Cómo se genera electricidad en la isla?Ramírez Mendoza explicó que las termoeléctricas, encargadas de más del 50 % de la generación eléctrica a base de crudo y gas nacional—lo cual está en consonancia con la voluntad de reducir la dependencia de las importaciones de combustible—cuentan con tecnología soviética, checa, francesa y japonesa.Añadió que "realmente la edad promedio de nuestras máquinas supera los 35- 40 años, están envejecidas; no obstante, durante su tiempo de actividad a algunas se le han realizado modernizaciones y reparaciones capitales".Otras fuentes para la obtención de energía en la isla son mediante la empresa mixta cubano-canadiense Energas S.A, que produce la electricidad a partir del gas natural emanado de los pozos de petróleo de Matanzas, Mayabeque y el norte de La Habana, con un aporte de alrededor de 12 % al sistema eléctrico nacional.Además, está la generación a base de fuentes importadas muy costosas como el fuel y el diésel; las centrales eléctricas flotantes procedentes de Turquía, embarcaciones con tecnología energética, que contribuyen al incremento de la reserva interna, sustituyen el uso del diésel e incluyen una potencia instalada de 110 megawatts, y las fuentes renovables de energía (eólica, solar-fotovoltaica e hidroeléctrica).El entrevistado afirmó que la afectación al servicio acontece como consecuencia de la diferencia o desequilibrio entre la demanda de los consumidores y la producción de electricidad, en consonancia con ello la UNE, a partir de la identificación del máximo de circuitos apagables y la potencia en el país, determina el porcentaje apagable de cada provincia respecto al total.Luego, las autoridades de cada territorio deben distribuir los megawatts que deben desconectarse para garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda, de esta forma, "se puede planificar la interrupción del servicio de una manera más óptima, dinámica y equitativa; definir la rotación de los bloques y proteger circuitos importantes como los hospitales y el abasto de agua de la población".Es decir, la distribución de las afectaciones constituye una de las responsabilidades de cada despacho provincial de cargas, que operan a partir de los circuitos apagables.Fuentes renovables de energíaRamírez Mendoza recordó que desde 2014 la nación caribeña asume una política para el desarrollo de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética, y hoy la producción de energía mediante este método asciende al 4 %.Con la nación asiática, trabajan en la inclusión de 22 aerogeneradores en el parque eólico Herradura 1, ubicado en la costa norte de la oriental provincia de Las Tunas y diseñado para una potencia de 51 megawatts (el de mayor capacidad en la isla hasta la fecha), y de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHE) en la presa Alacranes de Villa Clara y en la margen derecha del trasvase este- oeste de Mayarí, en Holguín.Durante su intervención este lunes en una de las 11 comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro Vicente de la O Levy informó sobre la constitución de 92 parques fotovoltaicos que comprenden a todas las provincias del país, "proyectos que avanzan con una manera organizativa desde la contratación, la importación y su traslado a los territorios".Añadió que la UNE conformó una estructura integral para la atención de esos planes fotovoltaicos, "todos los parques son de 21 megawatts, con el mismo proceso inversionista", y prevén para el segundo semestre de 2025, que la nación caribeña cuente con una significativa cifra de generación fotovoltaica.En junio pasado trascendieron las declaraciones del viceministro de Energía de Rusia, Evgueni Grabchak, durante un receso del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, sobre el intercambio con Cuba respecto a la construcción de centrales y redes, y la posible construcción de instalaciones de energía renovable.

https://latamnews.lat/20240627/lleno-de-retos-pero-avanza-el-sector-no-estatal-dinamiza-la-economia-en-santiago-de-cuba-1155736703.html

https://latamnews.lat/20240620/el-primer-banco-ruso-abre-una-oficina-de-representacion-en-cuba-1155590487.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

cuba, eeuu, electricidad, 💬 entrevistas, 📝 reportajes