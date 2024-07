https://latamnews.lat/20240713/perfilan-acuerdo-en-bolivia-para-destrabar-las-elecciones-pero-sin-evo-morales-1156111941.html

Perfilan acuerdo en Bolivia para destrabar las elecciones, pero sin Evo Morales

Perfilan acuerdo en Bolivia para destrabar las elecciones, pero sin Evo Morales

El Gobierno de Luis Arce parece haber encontrado una solución a la crisis política que afecta fundamentalmente a los órganos Legislativo y Judicial. En el Encuentro Multipartidario, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) que responde al oficialismo firmó un acuerdo con otras 12 agrupaciones. Quedó afuera la parte del MAS que sigue al expresidente Evo Morales, quien se retiró de la reunión sin poner su firma en el documento final.Este acuerdo debe ser refrendado con rango de ley por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los legisladores leales a Arce, sumados a la oposición de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, cuentan con los votos necesarios para viabilizar este acuerdo, cuyo punto más polémico es la suspensión de las elecciones primarias, ya que no darían los tiempos para llevarla adelante.El acuerdo también estableció que en este año se realicen las elecciones judiciales, que debían tener lugar en 2023.Morales, por su parte, pidió que fuera reconocida su presidencia al frente del MAS para avalar este acuerdo.Sputnik consultó a analistas y políticos de ambos sectores, quienes aportaron su mirada para comprender un escenario complejo."En los partidos tradicionales se manejan así: el que pone más dinero es el que designa candidatos. En cambio, el MAS se maneja de manera más democrática. Cada organización social que lo integra propone sus candidatos", explicó.Además del MAS, en Bolivia hay otros 10 partidos, a los cuales se suman las alianzas de CC y Creemos. La mayoría de ellos tienen contratiempos para elegir a sus nuevas directivas."Los jefes de los demás partidos políticos no quieren ir a primarias, porque tendrían que enfrentar a otras dirigencias dentro de sus partidos. El Gobierno no quiere primarias, porque le resulta más fácil anular a Evo Morales por la vía judicial para que no sea candidato", comentó Eid, quien consideró que si se realizaran primarias dentro del MAS, las ganaría Morales (2006-2019).Otros mecanismos"Estoy de acuerdo con que se supriman las primarias, porque cada partido político y agrupación ciudadana tienen mecanismos internos de preselección de candidatos", dijo a Sputnik la diputada del MAS Olivia Guachalla, cercana a la línea arcista.Recordó que ya se habían realizado elecciones primarias una vez, previo a las elecciones generales de 2019, las cuales fueron anuladas luego del golpe de Estado contra Morales. "Las primarias son para definir candidaturas. Cuando hicimos en el MAS fue para ratificar a una persona", dijo, y consideró que su realización conlleva un gasto insulso.La diputada afirmó que la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará la propuesta de ley emergida del Encuentro Multipartidario: "Entendemos que las primarias no son un escenario democrático. Si queremos primarias cerradas (en las cuales solamente votan los militantes registrados) vamos a ir a ratificar a personas. No queremos generar gastos en logística y materiales, habiendo otras necesidades en el país".Renovación judicialUn problema central para el Poder Judicial pasa por la falta de renovación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Las elecciones tenían que realizarse en 2023, pero diversas desavenencias dentro de la Asamblea lo impidieron.Actualmente, los legisladores se encuentran en proceso de preselección de candidatos, pero esta tarea también fue detenida por un reciente fallo judicial."Entonces debemos cumplir con nuestro trabajo. Pedimos al nivel judicial que haya independencia de poderes y dejen a la Asamblea cumplir su labor", sostuvo la legisladora.Para que las elecciones judiciales se puedan realizar en 2024, "se tiene que terminar el proceso de exámenes, para poder garantizar una lista ya preliminar que la comisión de legisladores derive a la Asamblea y se apruebe por dos tercios. Para luego derivarla al TSE, que llevará adelante el proceso".En analista Eid, por su parte, evaluó que las trabas impuestas por el Poder Judicial están dirigidas a que este proceso eleccionario tampoco pueda concretarse en este año.

