¿Qué es el Pacto de Unidad, el entramado de movimientos sociales que dirige al MAS de Bolivia?

Tanto el expresidente Evo Morales como el presidente Luis Arce coinciden en que la dirección política del partido en el Gobierno es definida por las cinco... 06.06.2024, Sputnik Mundo

El conflicto al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya excedió las fronteras de Bolivia y preocupa a los gobiernos aliados de México y Brasil, además del Grupo de Puebla. Entre varias diferencias que deberían saldar los sectores leales al expresidente Evo Morales y al actual presidente Luis Arce, hay un punto en el cual están de acuerdo: ambos reconocen que la dirección política del partido es determinada por las principales organizaciones indígenas campesinas del Pacto de Unidad.Este espacio de coordinación de los movimientos sociales tuvo un hito en 2006, cuando presentó su propuesta de Constitución Política del Estado a la Asamblea Constituyente, que en ese momento sesionaba en la ciudad de Sucre. Ese texto fue usado como borrador de la Carta Magna vigente desde 2009, que declaró Estado Plurinacional a Bolivia.El pacto marcó una de sus más importantes intervenciones en agosto de 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando afiliados de las cinco organizaciones bloquearon las carreteras de todo el país para exigir al Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) que convoque de inmediato a elecciones generales, que finalmente se celebraron en octubre de ese año, cuando ganó la presidencia Arce con el 55,1% de los votos.Sputnik conversó con referentes de las organizaciones, quienes recordaron varias decisiones colectivas que tallaron este momento político de Bolivia. Pero ¿cómo se originó el Pacto de Unidad? ¿Puede cumplir un rol relevante para reunificar criterios dentro del MAS?Trascendió que representantes de los sectores enfrentados se encontraron en México, en el marco de las pasadas elecciones que tuvieron a Claudia Sheinbaum como ganadora de la presidencia. ¿Hay una reconciliación posible?El origenEl pacto se conformó con la llegada de Morales al poder, en 2006. Al inicio de su mandato, el líder indígena enfrentó el rechazo violento de la oposición. Incluso sofocó un intento de golpe de Estado cívico-prefectural en 2009, cuando fueron asesinados en el departamento amazónico de Pando 10 campesinos afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una de las fundadoras del Pacto de Unidad.Esta instancia "nace frente a las amenazas de la derecha en Bolivia, que pretende golpear el orden democrático. El pacto tiene como objetivo cohesionar a los movimientos sociales, indígenas, originarios, campesinos de Bolivia, con el propósito de defender a nuestro Gobierno", contó a Sputnik Omar Ramírez, exsecretario de Relaciones Internacionales de la CSUTCB.El pacto está conformado por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), además de la CSUTCB.Como reflejo de esa diversidad, Bolivia pasó de república a Estado Plurinacional, con el reconocimiento de los 36 pueblos indígenas y dos banderas: la tradicional tricolor y la ancestral wiphala.Desde su entrada en vigencia, el 22 de Enero de 2009, "Bolivia se asume como Estado Plurinacional, pluricultural, desde luego en unidad. En ese momento se marcó un nuevo paradigma para los movimientos sociales. En las anteriores constituciones los indios no existíamos, seguíamos siendo tutelados por la clase media y alta", sostuvo Ramírez.No fue hasta 1952, con la Revolución Nacional, que se habilitó el derecho a voto a personas analfabetas, indígenas y mujeres.Hasta la llegada del MAS al poder, "los indígenas éramos expulsados de las universidades. Antes las mujeres indígenas que llevaban pollera tenían que ponerse ropa de clase alta para conseguir trabajo. Ahora en las esferas del Gobierno está permitido vestir según usos y costumbres", contó el dirigente campesino.El triunfo sobre el Gobierno de factoLa pelea interna del MAS se trasladó a las organizaciones sociales que lo sustentan. En el Congreso de Lauca Ñ, que finalmente fue invalidado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el expresidente Morales, actual presidente del MAS, estaba acompañado por parte de los integrantes del Pacto.En el Congreso de El Alto, en mayo pasado, el presidente Arce también se mostró acompañado por dirigentes de las organizaciones del pacto.Hugo Casilla es integrante de la Comisión Política del Pacto de Unidad aliado al presidente Arce. En diálogo con Sputnik, recordó que en 2020 las organizaciones campesinas indígenas enfrentaron al Gobierno de Áñez para que llame a elecciones. Luego de dos semanas de bloqueo nacional tuvo que obedecer a los movimientos sociales."Hay muchos compañeros dirigentes del pacto que han resistido todo ese sufrimiento, terrorismo y persecusión, en 2019 y 2020. En mi organización departamental hemos trabajado para restaurar la democracia a la cabeza del compañero presidente Arce. Para nosotros la democracia se respeta, y él ha ganado en las urnas con más de 55%", dijo Casilla.Con la formidable movilización de agosto de 2020, "Áñez casi es expulsada del territorio boliviano. Pero la gente, todavía tolerante, dijo que termine su gestión y que llame a elecciones. Finalmente ha sido apresada cuando pretendía escapar del país", recordó el dirigente campesino.¿Hay reconciliación posible?El TSE electoral urge al MAS a resolver sus cuestiones internas y convocar a un Congreso con la participación de todos los sectores, los cuales consensuarán una nueva directiva. Si no cumple con este paso, corren el riesgo de perder la sigla.En un contexto latinoamericano de tensión de fuerzas entre gobiernos de izquierda y de derecha, para México, Brasil y los integrantes del Grupo de Puebla es importante mantener vigente el proceso político iniciado en Bolivia en 2006.Casillas se mostró a favor del consenso: "Como organizaciones matrices del Pacto de Unidad, hemos invitado al compañero Evo Morales y a su dirección nacional para sentarnos a dialogar y consensuar una convocatoria al Congreso orgánico, como el que realizamos en mayo pasado. Pero nunca recibimos respuesta", aseguró.La alternativa al diálogo pasaría por profundizar la división interna del MAS, a un año de las elecciones presidenciales. Si no logran reencontrarse, tanto los sectores que responden a Morales, como los seguidores de Arce, advirtieron que saldrán a manifestarse a las calles para exigir al TSE la validación de las direcciones partidarias designadas por cada bando.

