https://latamnews.lat/20240629/evo-morales-convoco-a-la-unidad-del-mas-y-conto-que-hablo-con-el-presidente-luis-arce-1155801013.html

Evo Morales convocó a la unidad del MAS y contó que habló con el presidente Luis Arce

Evo Morales convocó a la unidad del MAS y contó que habló con el presidente Luis Arce

Sputnik Mundo

Durante el intento de golpe de Estado del pasado 26 de junio, Morales y Arce pudieron dejar las diferencias de lado y dialogaron para desactivar la avanzada... 29.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-29T04:16+0000

2024-06-29T04:16+0000

2024-06-29T04:16+0000

américa latina

evo morales

luis arce

bolivia

la paz

movimiento al socialismo (mas)

tribunal superior electoral de brasil (tse)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/1d/1155800845_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_07fc9121f1d730e7873bfaddb570aab5.jpg

El expresidente de Bolivia y actual dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, convocó este 28 de junio a una reunión con dirigentes campesinos indígenas alineados al Gobierno de Luis Arce para de una vez terminar con las divisiones internas. Ante la ausencia de estos representantes, Morales firmó el llamado a un nuevo Congreso del partido, a realizarse el 3 de septiembre próximo en la ciudad de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba.Morales también se refirió al intento de golpe de Estado que sofocó el Gobierno de Arce en la ciudad de La Paz. Contó que habló telefónicamente con el presidente en ese momento y pidió una profunda investigación para dilucidar toda la cadena de participantes en ese atentado contra la democracia.La directiva nacional del MAS y dirigentes de las organizaciones del Pacto de Unidad se reunieron en el barrio de Canalpata, en el municipio de Sacaba, en uno de los márgenes del área metropolitana de Cochabamba, donde abundan las calles de tierra y piedras. Sputnik ingresó a la reunión cuando Morales (2006-2019) dialogó con la prensa.El Tribunal Supremo Electoral (TSE) amplió hasta el próximo 5 de septiembre el plazo para que los partidos políticos renueven sus directivas. "En algún momento el presidente Lucho convocó a un congreso de unidad. Escuché atentamente ese mensaje", dijo Morales.Por eso había invitado a este encuentro en Canalpata a Arce y a los líderes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS)."Hacemos esfuerzo para convocarlos, pese a que varios de ellos no están inscritos legalmente en el MAS-IPSP (siglas de Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos). Hemos esperado hasta las 10:00 A.M. pero no se han presentado. Ahora hemos decidido convocar al nuevo congreso", dijo Morales. Aclaró que el TSE no tiene argumentos para rechazar esta convocatoria.El presidente del MAS destacó que el partido tiene 1.079.016 militantes registrados. Mientras que las otras 10 agrupaciones legalmente reconocidas en Bolivia llegan, en conjunto, a los 900.000 inscritos.Consideró que la división interna del MAS se podría resolver mediante elecciones primarias, las cuales decidirían quién será el candidato a presidente de este partido en 2025."Desafío a cualquier militante del MAS a que se presente a internas. El TSE debe garantizar su realización", sostuvo Morales.Morales y Arce en el teléfonoA pesar de las diferencias dentro del MAS, el presidente Arce se comunicó con Morales en la tarde del pasado 26 de junio, cuando transcurrió el intento de golpe de Estado.Según Morales, si la tentativa golpista hubiera triunfado, él ya estaría detenido, tal como había advertido públicamente el pasado lunes el general del Ejército Juan José Zuñiga, líder de los amotinados, ya detenido."A las 14:40 me llamó la ministra (María Nela Prada) y me pasó rápidamente al presidente. Él me dijo: 'El golpe ha empezado'", relató el expresidente.Según Morales, le recriminó a Arce la decisión de poner al frente del Ejército a un militar "sin respetar la antigüedad ni la institucionalidad. El general Zuñiga había sido número 48 en su promoción. ¿Cómo del puesto 48 va a ser general y comandante? Le dije al presidente que ese comandante no tenía apoyo del Ejército, porque no respetó la antigüedad de su promoción".El presidente del MAS contó que recibió llamadas en la mañana del 26 de junio de oficiales cercanos, quienes le informaron que los estaban acuartelando. "Les pedí que me pasaran el radiograma circular, pero me dijeron que la orden era verbal", comentó.Recordó que a las 13:00 horas de ese día publicó su primer tweet denunciando que había un golpe en ejecución y convocó a defender la democracia mediante manifestaciones en las calles y con bloqueos de carreteras: "Es nuestra obligación defender a la democracia. Pido que se investigue y se diga la verdad de lo que ocurrió", dijo Morales.

https://latamnews.lat/20240628/cuanto-incidio-eeuu-en-el-intento-de-golpe-de-estado-en-bolivia-1155792503.html

bolivia

la paz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

evo morales, luis arce, bolivia, la paz, movimiento al socialismo (mas), tribunal superior electoral de brasil (tse)