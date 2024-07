https://latamnews.lat/20240707/el-46-de-los-jovenes-mexicanos-vive-con-sus-padres-el-problema-ya-incide-en-la-tasa-de-fecundidad-1155891635.html

El 46% de los jóvenes mexicanos vive con sus padres: el problema ya incide en la tasa de fecundidad

Prácticamente la mitad de los jóvenes de entre 20 y 30 años de edad en México siguen viviendo en casas de sus padres, una situación calificada como grave por... 07.07.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el informe Panorama Social 2024, de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE), 46% de los jóvenes entre 20 y 29 años en México siguen viviendo en el hogar paterno, una cifra que, si bien ha disminuido desde 2016 cuando superaba el 50%, es alta si se compara con las cifras de otros países como Dinamarca (10%), Suecia (12%) o Finlandia (13%).El porcentaje de jóvenes en México que siguen viviendo en casa de sus padres es superior al de países como Colombia (35%), Alemania (33%), Canadá (39%), Estados Unidos (39%) y otros, aunque es más baja que naciones incluso con una renta per cápita más alta que el país latinoamericano como Italia (80%), Grecia (78%) y España (77%)."La decisión personal de tener un hijo depende de un amplio abanico de factores, como la seguridad económica y financiera, los costos de criar a los hijos, las normas sociales, las condiciones personales y médicas, las condiciones del mercado laboral y el entorno de la política familiar", señala el informe de la OCDE publicado el 20 de junio.De acuerdo con datos de la OCDE y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la tasa global de fecundidad; es decir, el número de niños por mujer, ha experimentado una pronunciada caída en las últimas décadas en México, al pasar de 6,8 niños por mujer en la década de los 60 y hasta 1971 a 1,6 niños por mujer en 2023, la última cifra disponible y que está por debajo del llamado "nivel de reemplazo" de 2,1 hijos por mujer.Descensos en esta tasa, como el que experimenta México, "cambiarán la fisonomía de las sociedades, las comunidades y las familias, y podría tener importantes repercusiones en el crecimiento económico y la prosperidad", señala la OCDE en su informe.Jóvenes: una franja con mayor dificultad Para María Silvia Emanuelli, coordinadora en México de la organización Hábitat International Coalition - América Latina (HIC-AL), una red internacional que trabaja por el derecho al hábitat, la justicia social, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, los jóvenes son de las franjas de la población con mayor dificultad para acceder a la vivienda en este país latinoamericano.Emanuelli explicó, en entrevista con Sputnik, que, en las décadas pasadas, México apostó por una política de vivienda social enfocada a los trabajadores, pero que dejó fuera a personas con ingresos de menos de cinco salarios mínimos, a quienes están en una situación de precariedad e informalidad laboral, y a los propios jóvenes."Que hoy en México se esté viviendo una situación de dificultad de acceso a la vivienda —que puede ser menor en relación a otros países que están en esta lista (de la OCDE), pero que de todas formas es grave—, me parece que es evidente", afirma la especialista.De acuerdo con Emanuelli, una evidencia de que la gravedad del problema es el reciente anuncio del gobierno de la Ciudad de México de implementar un programa piloto vivienda en renta para jóvenes entre 18 y 29 años en el que puedan acceder a viviendas a precios accesibles de entre 2.500 y 5.000 pesos (entre 140 y 280 dólares, aproximadamente).Un artículo de Máximo Jaramillo-Molina, doctor en Sociología por el Colegio de México y economista de la Universidad de Guadalajara, publicado en abril de 2022 en la revista Nexos, señala que en los últimos 16 años los precios de las viviendas en México han subido 42% en términos reales —por encima de la inflación—, mientras que las remuneraciones salariales promedio han disminuido 21%."Los salarios reales en México —es decir, descontando la inflación— han disminuido de forma casi constante desde hace 16 años. Llegaron a su punto más bajo en 2018 con la disminución de 29% de su poder adquisitivo. Y aunque se recuperaron levemente entre 2019 y 2021, en cierta medida por el aumento del salario mínimo, el incremento se acotó por la crisis económica y la falta de políticas sociales para enfrentarla. Así, hoy el poder adquisitivo de los salarios está en 21% por debajo del que llegaron a tener en 2005", señala Jaramillo en el artículo en el que refuta que los jóvenes no salgan de la casa paterna por "falta de interés".Trabas en la ruta hacia la independenciaLía Montiel Nepote, una joven de 23 años de edad, recién egresada de la carrera de Geografía, vive alternadamente en la casa de sus padres en la Ciudad de México, pero asegura que le gustaría independizarse en cuanto encuentre un empleo."Está horrible", dice Lía cuando se le pregunta sobre el acceso a la vivienda en la capital mexicana. "Tengo varios amigos y amigas que ya viven por su cuenta y me han contado que es todo un rollo encontrar un lugar para vivir, que hay muchísimas trabas, que también, por ser jóvenes, los que rentan se ponen medio sangrones o como que dudan mucho; también el aval y esas cosas que te piden para rentar un departamento, son trabas", afirma en entrevista con Sputnik.Otro tema, afirma la joven geógrafa, es el costo de las rentas. "En la Ciudad de México están muy muy muy altas y eso también está cañón. Entonces, sí, mi plan es ya independizarme e irme a vivir sola o con roomies, pero no sé cuándo lo voy a poder hacer porque está un poco complicado", asegura Lía.Para la joven mexicana, si bien ya no vive las confrontaciones padres–hijos, propias de la adolescencia, sí siente que tiene la obligación de pasar tiempo con ellos y hay una especie de dependencia de ambas partes.Autonomía, movilidad, desarrollo personal... Para María Silvia Emanuelli, la falta de acceso a vivienda está llevando a los jóvenes a enfrentar problemáticas relacionadas con no tener una familia propia, no poder moverse con la libertad que podría permitir una situación diferente o acercarse incluso a los lugares a donde se están formando o dónde están trabajando.El problema de acceso a la vivienda se agravó con la pandemia de COVID-19, cuando muchas personas que habían logrado salir de sus hogares tuvieron que regresar a ellos porque las políticas del gobierno de México no implementaron ningún tipo de medida emergente en materia de vivienda, y el Gobierno federal se apoyó mucho en la solidaridad familiar."Las personas, en su mayoría jóvenes, que habían ya logrado autonomía, vivir con su pareja, tener sus hijos, han tenido que regresar a la casa familiar por no tener otras alternativas, haber perdido el trabajo y no tener cómo pagar el alquiler o la hipoteca", afirma Emanuelli.La renta para turistas agrava el problemaPero también la situación del acceso a la vivienda para jóvenes se ha visto agravada por el fenómeno de los llamados "nómadas digitales" y las rentas para turismo masivo vía plataformas, que se presentó en diferentes países alrededor de 2008 y llegó a México en 2015, y que, como en otras naciones, está vinculado con el aumento acelerado de los precios de la vivienda.La página Inside AirBnB, que monitorea el número de viviendas destinadas a renta vía la plataforma Airbnb, indicaba el miércoles 3 de julio de 2024 que 26.760 inmuebles estaban destinados a rentas vía esta plataforma en la Ciudad de México. En el 61,1% de los casos se trataba de departamentos completos, que, según estudios, son las que más incrementan los precios de la vivienda, y 33,3% de cuartos privados.Para Emanuelli, el fenómeno es grave y se tendría que poner especial atención para enfrentarlo tomando en cuenta que en la Ciudad de México expulsa cada año a 100.000 personas de los estratos más bajos, que ganan menos dinero, y que son las que no logran quedarse en la ciudad por temas de asequibilidad de la vivienda, porque su salario simplemente no da para enfrentar el gasto.Emanuelli afirma que el programa anunciado por el Gobierno de CDMX para que los jóvenes puedan acceder a un espacio con rentas accesibles, que surgió como propuesta del colectivo de jóvenes, es interesante porque reconoce el problema y está enfocado a una franja de población que más renta, y en el que hay una necesidad."Es una gota en un océano de necesidades, pero es una ruta muy interesante que esperaríamos que se pueda multiplicar en Ciudad de México", dice la coordinadora en México de HIC – América Latina.Desesperanza y retos A nivel nacional está pendiente una reforma constitucional al artículo 123 planteada por el Ejecutivo federal que permitiría a quienes están en el Infonavit cotizar y acceder a una vivienda en renta en un momento dado.Emanuelli sostiene que para enfrentar el problema a nivel nacional hay que tomar una serie de acciones que pasan por implementar más proyectos del tipo del de la CDMX o enfocados a otras poblaciones vulnerables; también hay que controlar, de alguna manera, los precios de los alquileres; tener una ley de alquileres y reglamentar mejor la relación entre propietarios y personas que necesitan de una vivienda de renta para satisfacer su derecho, y tomar medidas contra la especulación inmobiliaria.A Lía Montiel, la joven recién egresada de Geografía, le hace sentido que la falta de acceso a la vivienda por parte de jóvenes como ella esté afectando a la tasa de fecundidad en México, pero siente que tiene que ver también con otros factores."Tiene que ver con que algo que noto mucho en gente de mi edad, que es mucha desesperanza con el mundo", dice la mexicana de 23 años de edad."No sé si nos interesa tener hijos algún día y casi la mayoría dice no: este mundo se está cayendo a pedazos y cómo para qué, para qué hacer una familia en ese sentido, para qué traer más criaturas, pero también creo que tiene que ver con que la situación económica ha estado muy fuerte en estos últimos años; o sea, a partir de la pandemia y todo lo que se desenvolvió después, creo que también influye esta desesperanza con el mundo", afirma Lía. "Es súper abrumador salir de la universidad y tener que ponerte a buscar trabajo y cómo, en dónde, si todo está súper competido", concluye.

