Un 34% de los mexicanos padece de malestares físicos por el estrés financiero, ¿cómo evitarlo?

Un 34% de los mexicanos padece de malestares físicos por el estrés financiero, ¿cómo evitarlo?

Casi cuatro de cada 10 mexicanos han padecido malestares físicos a causa del estrés financiero, ocasionado por la acumulación de deudas, la incapacidad para...

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) presentaron recientemente los resultados de la Encuesta Nacional Sobre Salud Financiera (Ensafi), correspondientes al 2023.De acuerdo con el estudio, un 36,9% de la población se asumió con un nivel alto de estrés financiero, mientras que un 34,6% se encontraba en un nivel moderado. Es decir, aproximadamente siete de cada 10 mexicanos enfrentaron dicha situación en mayor o menor medida.La encuesta también mostró que el estrés financiero ocasionó en 34,9% de la población algún malestar físico, como dolor de cabeza, gastritis, colitis o cambios en la presión arterial. Además, un 30,7% mencionó sufrir impactos psicológicos, como problemas de sueño o alimentación.Factores detrás del estrés financieroLa doctora Eufemia Basilio Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), identifica como primer factor los efectos que tuvo la pandemia de COVID-19 a nivel mundial y que hasta la fecha se resienten.Según la Ensafi, el 31,6% de las personas con menores ingresos (quintil I) dijo tener un nivel bajo de bienestar financiero, mientras que en el caso de las personas con mayores percepciones salariales (quintil V), solo un 4,5% se identificó con este nivel.Por su parte, Yuridia Torres, especialista en salud financiera, considera que la falta de capacidad de las personas para hacer frente a gastos inesperados deriva en la generación de incertidumbre. De acuerdo con el sondeo, el 52% de los mexicanos cuenta con algún tipo de ahorro, ya sea formal o informal, sin embargo, el 57,3% de ellos cuenta con aproximadamente el equivalente a una quincena de pago, mientras que solo el 10,3% disponía con tres o más meses de su salario.Así, ante la presencia de emergencias, las personas se ven orilladas a optar por el endeudamiento, ya sea pidiendo préstamos a familiares o amigos (41,6% de las personas dijo haber recurrido a esta medida frente a una emergencia) o bien, solicitando créditos."Se recurre a la venta de bienes o al empeño, o también a pedir créditos con instituciones, pero muchas veces lo que sucede es que esta premura por el dinero te hace caer en instituciones, y lo digo entre comillas (instituciones), no reguladas, falsas más bien, falsas ofertas de crédito, donde terminas, todavía después de que necesitas dinero, defraudado", consideró Torres en entrevista con Sputnik.Este dato no resulta menor cuando se considera que, de acuerdo con la encuesta, 38,8% de la población de 18 años o más considera que su preocupación por pedir un préstamo es mucha.De acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el ingreso familiar promedio per cápita en México es de 16.269 dólares al año (298.349,06 pesos mexicanos), cifra menor que el promedio de los países de la organización, que es de 30.490 dólares al año (559.140,86 pesos mexicanos). La Ensafi muestra que 45,9% de las personas dijo que casi nunca o nunca le sobra dinero a fin de mes.Durante la presentación de los resultados de la encuesta, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda de México, destacó las acciones que se han implementado en el actual Gobierno enfocadas en mejorar la calidad de vida de los trabajadores del país, como el impulso de programas sociales, el aumento del salario mínimo y el endurecimiento de las leyes en contra del outsourcing.Si bien, estas medidas han tenido efectos positivos en las percepciones salariales de los mexicanos, Torres destaca que una mayor percepción salarial no se traduce en menos estrés financiero.En el mismo sentido se pronunció la doctora Basilio Morales, quien destaca la necesidad de fomentar la educación financiera entre la sociedad, en específico en sus estratos más bajos, en los que considera importante que se difunda información sobre el funcionamiento de una tarjeta de crédito o de un préstamo.De acuerdo con la Ensafi, cuatro de cada 10 personas con educación superior consideraron que poco o nada aseguran su futuro financiero, mientras que, en el caso de aquellas con primaria, secundaria o sin escolaridad, la proporción fue de seis de cada 10.Mujeres, con mejor entendimiento de la administraciónEntre los resultados de la encuesta del Inegi se halló además que las mujeres cuentan con un bienestar financiero bajo (22%), mientras que un menor porcentaje (15,2%) se posiciona en un nivel alto. Este dato contrasta con el caso de los hombres, sector en el que 16% dijo tener un bajo bienestar financiero, mientras que el 20,8% afirmó que estaba en el nivel alto.Lo anterior contrasta con el indicador del estrés financiero desglosado por género, que señala que el 42,2% de las mujeres reportó tener un nivel alto en este rubro, mientras que para los hombres fue de 30,7%.Para la doctora Basilio Morales, no solo la vulnerabilidad económica influye en estos resultados, sino también que culturalmente las mujeres tienen un mayor dominio en las finanzas del hogar.En este sentido, la especialista también destacó que otro factor que pone en una situación vulnerable a las mujeres es la falta de información de productos financieros como las tarjetas de crédito.¿Cómo atajar el estrés financiero?Tanto la especialista Yuridia Torres como la doctora Basilio Morales coinciden en que se requiere, a nivel política pública, impulsar la educación financiera desde temprana edad.La especialista consideró que esta labor pedagógica también debe correr a manos del sector financiero, esto mediante la creación de campañas de educación financiera enfocadas para sus clientes.A nivel individual, estas son las acciones que las expertas recomendaron para hacer frente al estrés financiero:

