"Un sombrío ultimátum": crecen las presiones para que Biden no sea el candidato demócrata

Los rumores sobre presiones directas a la campaña de Biden se difunden cada vez más en la prensa estadounidense, a medida que se acerca la Convención Nacional Demócrata, que se llevará a cabo el 19 de agosto en Chicago. Ahora es el periódico The Washington Post el que sostiene que Biden se ha puesto en contacto con sus aliados para tratar de convencerlos de que él es la persona adecuada para contender en los próximos comicios presidenciales. El diario obtuvo esta información con base en los testimonios de varios demócratas de alto rango que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Según ellos, hay serias preocupaciones en el partido por las condiciones de Biden, quien se mostró errático y confundido el pasado 27 de junio, cuando se enfrentó a Trump en el primer debate televisado rumbo a las elecciones presidenciales. Tras las críticas de la opinión pública y de un sector de su partido, el mandatario programó para los siguientes días una entrevista en televisión y algunos actos de campaña en el país para supuestamente demostrar que se encuentra en condiciones para una campaña agitada. Sin embargo, "una actuación impecable durante la próxima semana podría no salvarlo si aparecen grietas significativas en las encuestas públicas e internas", dijeron las fuentes a The Washington Post. Los días posteriores al debate, Biden apareció en algunos actos públicos leyendo sus discursos con ayuda de un teleprompter, y comentó muy pocas cosas acerca de su criticado desempeño del 27 de junio. Esa actitud fue calificada por un alto asesor de la campaña demócrata como un "silencio ensordecedor" que solo favoreció el crecimiento del "pánico" al interior del partido. El representante demócrata Sean Casten, por ejemplo, habló sobre la importancia de que Joe Biden fuera sincero con sus compañeros de partido acerca de si se siente bien para una larga campaña electoral. Por otro lado, el legislador por Texas, Lloyd Doggett, se convirtió en el primer demócrata en funciones en pedir a Biden que se retire de la carrera presidencial."A diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, no con él mismo. Tengo la esperanza de que tomará la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Respetuosamente le pido que lo haga", comentó Doggett el 2 de julio en un comunicado.¿Biden es consciente de su situación?El presidente de Estados Unidos le habría dicho a uno de sus colaboradores más cercanos que tiene pocos días para convencer al electorado de que es una buena opción para los demócratas pero, en caso de que no lo logre, sabe que su reelección estaría perdida, reveló el diario The New York Times. Una encuesta elaborada por ese medio y Siena College días después del debate, mostró que el republicano Donald Trump tiene el 49% de las preferencias electorales, mientras que Biden alcanzó el 43%. Se trata de la mayor ventaja de Trump sobre Biden en una encuesta realizada por la misma fuente.Dicho sondeo, indica el diario, también demostró que las preocupaciones entre el electorado por la avanzada edad del presidente (81 años) "se generalizaron".

