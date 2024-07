https://latamnews.lat/20240703/biden-estaria-analizando-dejar-la-carrera-por-la-casa-blanca-si-no-convence-al-electorado-1155894484.html

Biden estaría analizando dejar la carrera por la Casa Blanca si no convence al electorado

Biden estaría analizando dejar la carrera por la Casa Blanca si no convence al electorado

El presidente estadounidense Joe Biden le habría dicho a uno de sus colaboradores más cercanos que tiene pocos días para convencer al electorado de que es una... 03.07.2024, Sputnik Mundo

El "aliado clave" de Biden habló de forma anónima, en lo que se considera "el primer indicio que se hace público" de que el presidente está considerando seriamente si podrá recuperarse de una actuación devastadora en el debate que tuvo con Donald Trump el 27 de junio pasado, afirma el periódico. Según la fuente consultada, Biden contempla que todavía tiene algunas oportunidades para mejorar su imagen ante la opinión pública: una entrevista programada para el 5 de julio con George Stephanopoulos en ABC News, y actos de campaña en Pensilvania y Wisconsin. "Él sabe que, si tiene dos eventos más como ese [como su desempeño en el debate contra Trump], estaremos en un lugar diferente", dijo el aliado cercano al mandatario norteamericano. Una encuesta elaborada The New York Times y Siena College justo después del debate mostró que el republicano Donald Trump tiene el 49% de las preferencias electorales, mientras que Biden alcanzó el 43%. Se trata de la mayor ventaja de Trump sobre Biden en una encuesta realizada por la misma fuente. Dicho sondeo, indica el diario, también demostró que las preocupaciones entre el electorado por la avanzada edad del presidente (81 años) "se generalizaron". La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, negó que Joe Biden estuviera contemplando la posibilidad de negarse a contender en los comicios de noviembre próximo. Sin embargo, apenas un día antes, la misma Jean-Pierre reconoció que el jefe del Ejecutivo "no tuvo una gran noche" cuando se enfrentó verbalmente a Trump, e incluso el propio Biden admitió que casi se quedaba dormido en el evento debido a que había tenido una agitada carga de viajes internacionales. Líderes empresariales piden apartarse a BidenUn grupo de líderes empresariales de Estados Unidos pidió al presidente Joe Biden salir de la carrera por la Casa Blanca y dejar la tarea en manos de "demócratas altamente capaces". El grupo empresarial advirtió que la actuación de Biden en el debate del 27 de junio fue "profundamente preocupante" porque, por un lado, el expresidente Trump mintió repetidamente, mientras que "el presidente Biden no logró oponerse eficazmente a Trump, y ahora tememos el riesgo de una derrota devastadora en noviembre". Los líderes empresariales advirtieron que la posibilidad de un segundo gobierno de Trump es más probable, lo cual "supone una amenaza existencial para la democracia estadounidense". Leadership Now Project dijo que ha tenido noticias de muchas otras personas que también están preocupados ante el rumbo actual de Biden y la candidatura presidencial demócrata, pero temen expresarlo. "Pero hablar claro es nuestro deber en democracia y ahora es el momento de hacerlo. Pedimos a los demás que se unan a nosotros en este llamamiento urgente", afirma el grupo.

