Los demócratas considerarían nominar a Biden este mes para atajar debate sobre su relevo

Los demócratas considerarían nominar a Biden este mes para atajar debate sobre su relevo

02.07.2024

De acuerdo con el medio, una posible fecha para la nominación de Biden sería el 21 de julio, cuando el comité de credenciales de la Convención Nacional Demócrata se reúna virtualmente, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato.El panel se reúne para ultimar los procedimientos antes de que comience la Convención del partido en Chicago el próximo 19 de agosto.Los demócratas ya habían planeado nominar a Biden, de 81 años de edad, antes de la Convención para asegurarse de que aparece en la papeleta electoral en Ohio, que fija el 7 de agosto como fecha límite para certificar a los candidatos.La pobre actuación del presidente el pasado 27 de junio provocó llamados de algunos demócratas prominentes para que suspendiera su campaña en favor de pasar la estafeta a otra persona.Por ejemplo, James Carville, exdirector de la campaña de Bill Clinton en 1992, consideró que Biden no está en condiciones óptimas para una reelección. "Creo que no debería serlo [el candidato presidencial demócrata]", dijo al medio Politico.Los excolaboradores de Obama, Jon Favreau, Tommy Vietor, Dan Pfeiffer y Jon Lovett protagonizaron un podcast llamado Pod Save America, en el que criticaron el desempeño de Biden frente a su contrincante Trump.El representante demócrata Jamie Raskin reconoció que "hubo un gran problema con la actuación de Joe Biden en el debate" y dijo que "se están produciendo conversaciones muy honestas, serias y rigurosas en todos los niveles de nuestro partido" sobre su sustitución, además de que el diario The New York Times pidió en un editorial que Biden renunciara por el bien de la democracia de Estados Unidos.Además, más de 70% de estadounidenses cree que Biden no está mentalmente apto para ser reelecto.Sin embargo, en los días posteriores al debate, los aliados de Biden han adoptado un tono desafiante, rechazando airadamente las peticiones de que el presidente ponga fin a su campaña de reelección para dejar paso a otro aspirante. El actual presidente obtuvo el apoyo del 99% de los delegados de su partido en las primarias de 2024.La fecha del 21 de julio llegaría 10 días después de la sentencia de Trump en Manhattan por su condena por delito grave por tratar de ocultar pagos de dinero para ocultar una supuesta aventura con una estrella de cine para adultos antes de las elecciones de 2016. Y ocurriría solo tres días después de que Trump acepte la nominación de su partido en la convención republicana de Milwaukee.

