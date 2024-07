https://latamnews.lat/20240702/lula-considera-que-el-debate-con-trump-exhibio-debilidades-de-biden-1155851709.html

Lula considera que el debate con Trump exhibió "debilidades" de Biden

02.07.2024

"Creo que Biden tiene un problema, ya sabes, que se mueve más despacio, tarda más en responder a las cosas, quizá está pensando. Pero es Biden quien sabe sobre su condición [de salud]", dijo Lula en una entrevista con una radio local del estado de Bahía."Personalmente me gusta Biden, me he reunido con él varias veces", dijo Lula, quien contó en la entrevista que recientemente visitó a los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, de 93 años, y José Sarney, de 94 años, y los encontró lúcidos."Fui a visitar al presidente Sarney esta semana, el viernes pasado, en Maranhão, tiene 94 años. Sarney está preocupado por las elecciones de 2026, caramba. Pensé que estaba retirado, pero no lo está. Su mente está al mil por hora. Fui a visitar a Fernando Henrique Cardoso la semana pasada, tiene 93 años, pero su cabeza está bien, pero habla más despacio debido a su edad", comentó Lula. Sobre el expresidente Donald Trump, Lula afirmó que es "un ciudadano mentiroso".“The New York Times publicó que [Trump] dijo 101 mentiras en el debate. Y por otro lado, Biden tardó en responder a las cosas. Pero él es el que sabe de su salud, no yo. Así que creo que hay que tenerlo muy en cuenta", aseguró el mandatario del Partido de los Trabajadores.Lula señaló que las elecciones en Estados Unidos son muy importantes para el resto del mundo, "porque dependiendo de quién gane y dependiendo de qué política exterior quiera tener Estados Unidos, podemos hacer que el mundo sea mejor o podemos hacerlo peor. Y creo que es importante que tengamos en cuenta que necesitamos mejorar el mundo", compartió Lula.“Biden tiene que contar hasta 10 y saber: ¿voy o no voy? ¿puedo o no puedo? Sólo él puede decirlo”, añadió.

