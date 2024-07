https://latamnews.lat/20240702/la-otan-nombraria-a-un-alto-representante-en-kiev-para-modernizar-a-las-fuerzas-ucranianas--1155867171.html

La OTAN nombraría a un alto representante en Kiev para "modernizar" a las fuerzas ucranianas

La OTAN nombraría a un alto representante en Kiev para "modernizar" a las fuerzas ucranianas

02.07.2024

También mencionó que la OTAN se hará cargo de la coordinación de una parte de la ayuda occidental a Ucrania, así como de la formación de militares ucranianos. "La OTAN se hará cargo de la coordinación de parte de la ayuda que está llegando a Ucrania", declaró Smith. "Y también se encargará de la coordinación del adiestramiento", añadió.Smith había dicho anteriormente que "el futuro de Ucrania está en la OTAN", destacando que el objetivo principal de la Alianza atlántica es "acercar a Ucrania a la OTAN". Sin embargo, la realidad es que no existe un consenso entre los 32 Estados miembro del bloque acerca de la eventual entrada de Kiev a la OTAN, ya que, según han señalado países como Alemania, su ingreso podría derivar en una confrontación abierta y directa contra Rusia. El debate sobre la adhesión de Ucrania le tocará a la nueva dirigencia otanista, que está a cargo del saliente primer ministro neerlandés, Mark Rutte. La siguiente cumbre de la OTAN se llevará a cabo en Washington D.C. del 9 al 11 de julio de 2024, pero no será en ese evento cuando se acuerde el ingreso ucraniano, según adelantaron funcionarios norteamericanos en los últimos días. Por el contrario, a quienes se dará la bienvenida formal será a los nuevos miembros que se integraron este año: Suecia y Finlandia. Se espera que el debate sobre la incorporación progresiva de Ucrania a la Alianza atlántica protagonizará gran parte de las reuniones de la cumbre de Washington, pero no habría una invitación formal a Kiev por el momento.El Gobierno de Volodímir Zelenski solicitó formalmente la adhesión de Ucrania a la OTAN el 30 de septiembre de 2022, siete meses después del inicio de la operación militar especial de Rusia.Los planes de Kiev de unirse al bloque siempre han generado preocupación en el Kremlin, que considera que una adhesión de Ucrania a la OTAN sería una amenaza directa para la seguridad nacional rusa.

