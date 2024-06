https://latamnews.lat/20240625/funcionario-de-eeuu-ucrania-no-sera-invitada-a-la-cumbre-de-la-otan-1155705174.html

Funcionario de EEUU: Ucrania no será invitada a la cumbre de la OTAN

Funcionario de EEUU: Ucrania no será invitada a la cumbre de la OTAN

Ucrania no será invitada a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se realizará en julio en la ciudad de Washington, informó el... 25.06.2024, Sputnik Mundo

Carpenter añadió que lo que Washington pretende es brindar a Kiev un "puente institucional" para ingresar a la Alianza atlántica de la manera más rápida posible. Sin embargo, desde hace meses el país norteamericano insiste en que la entrada de Ucrania a la OTAN es "irreversible". El 24 de junio, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Europa y Eurasia, James O´Brien, dijo que Ucrania debe comprometerse a realizar varias reformas para poder unirse al bloque militar. "Ucrania continuará realizando las reformas que necesita y que se ha comprometido a hacer como parte de su plan anual con la OTAN, así como con otros acuerdos, y en ese contexto vemos que su movimiento hacia la Alianza es irreversible", indicó el funcionario en conferencia de prensa.La próxima cumbre de la OTAN se realizará en la capital estadounidense desde el 9 al 11 de julio. Hasta el momento no ha habido consenso entre los 32 Estados miembros de la Alianza para determinar si Kiev debe adherirse al grupo. A finales de mayo pasado, el canciller alemán Olaf Scholz advirtió que no se espera que en un futuro próximo Ucrania ingrese a la OTAN: "Ya conocen las decisiones, no se esperan en un futuro próximo. Tal vez ni siquiera en los próximos 30 años".

