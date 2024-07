https://latamnews.lat/20240702/trump-consideraria-frenar-expansion-de-la-otan-y-negociar-con-putin-si-es-reelecto-1155865279.html

Trump consideraría frenar ampliación de la OTAN y negociar con Putin si es reelecto

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) consideraría, si es elegido en noviembre próximo, frenar la ampliación de la... 02.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-02T17:53+0000

2024-07-02T17:53+0000

2024-07-02T17:58+0000

internacional

donald trump

eeuu

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/07/1f/1142115491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f8dd1abca661481e8e42fffb68d2468.jpg

El reporte, que cita a exfuncionarios estadounidenses y expertos dentro del círculo de seguridad nacional de Trump, refiere que el eventual candidato republicano a las presidenciales consideraría un plan que incluiría el compromiso de la OTAN de no expandirse hacia el este, específicamente hacia Ucrania y Georgia. Además, Trump negociaría con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre cuánto territorio ucraniano quedaría bajo el control de Moscú. Una segunda presidencia de Trump también buscaría reducir el papel de seguridad de EEUU en la OTAN, colocando gran parte de la responsabilidad en los socios europeos, mientras Washington solo desempeñaría un papel sustancial en tiempos de crisis en la región. Además, el informe señala que, bajo el plan propuesto, EEUU mantendría su paraguas nuclear sobre Europa a través de la presencia militar estadounidense en bases en Alemania, el Reino Unido y Turquía. Trump también podría considerar un plan que minimice el nivel de apoyo que reciben los miembros de la OTAN si no gastan el 2% de su PIB en defensa. El 14 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN, mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

eeuu

ucrania

2024

