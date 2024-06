https://latamnews.lat/20240628/se-debe-salvar-a-ucrania-de-eeuu-el-economista-jeffrey-sachs-llama-a-negociaciones-1155785843.html

"Se debe salvar a Ucrania de EEUU": el economista Jeffrey Sachs llama a negociaciones

"Se debe salvar a Ucrania de EEUU": el economista Jeffrey Sachs llama a negociaciones

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El reconocido economista Jeffrey Sachs instó a salvar a Ucrania de Estados Unidos y sugirió al país europeo sentarse en la mesa de... 28.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-28T14:04+0000

2024-06-28T14:04+0000

2024-06-28T14:12+0000

internacional

ucrania

eeuu

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1a/1144130573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ab66dee71a301ef4a7a0e36b222131a.jpg

En un artículo para la revista Hill el economista sostuvo que Ucrania se salvará en la mesa de negociaciones y no en el campo de batalla. Indicó que no todos los políticos ucranianos lo entienden porque creen que "Estados Unidos salvará a Ucrania de Rusia". El experto recordó que hace 30 años los neoconservadores estadounidenses consideraron que Ucrania sería "el instrumento ideal para debilitar a Rusia". Los ejes de esa estrategia, explicó Sachs, son la injerencia en la política interna de Ucrania, la expansión de la OTAN hacia el este, el suministro de armas a Ucrania y la imposición de sanciones a Rusia. Los neoconservadores estadounidenses, recalcó el también asesor de la ONU, condenaron a Ucrania al fracaso. Según el economista, Ucrania se puede salvar si conserva su neutralidad y muchas discrepancias se podrían resolver por la vía diplomática. Rusia indicó en reiteradas ocasiones que estaba preparada para el diálogo, sin embargo, el Gobierno ucraniano aprobó una ley que prohíbe las negociaciones de paz. El 14 de junio, Moscú formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz con Ucrania, en concreto que ese país retire sus tropas de los nuevos territorios rusos de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga su estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones occidentales antirrusas. Las fuerzas rusas llevan a cabo desde febrero de 2022 una operación militar especial para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se incorporaron a Rusia en septiembre de 2022. Los objetivos de la campaña militar son detener el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera EEUU.

https://latamnews.lat/20240626/no-hay-luz-al-final-del-tunel-occidente-busca-prolongar-durante-mucho-tiempo-la-crisis-ucraniana-1155716201.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, 💬 opinión y análisis