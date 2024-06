https://latamnews.lat/20240627/lleno-de-retos-pero-avanza-el-sector-no-estatal-dinamiza-la-economia-en-santiago-de-cuba-1155736703.html

"Lleno de retos" pero avanza: el sector no estatal dinamiza la economía en Santiago de Cuba

Así consideró a Sputnik el doctor en Ciencias Víctor Luis López Lescay, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC) en la demarcación, para quien esos actores, por su flexibilidad y rápida adaptación a los cambios del mercado pueden sortear, en alguna medida, las crisis y dificultades actuales.Para el también profesor asistente de la Universidad de Oriente, en un contexto económico convulso, donde las grandes potencias mundiales disputan el escenario económico, militar, político y geográfico, las economías pequeñas como la cubana tienen "una sola alternativa: sobrevivir".Subrayó, asimismo, que en Santiago de Cuba las autoridades aprobaron y reconocieron nuevos actores como las mipymes estatales y privadas, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia que "debieron reinventarse junto a las formaciones tradicionales", en un proceso que "obligó a cambiar paradigmas dentro de la sociedad".Asimismo, su incorporación en la dinámica del territorio resultó "de la voluntad política del Gobierno cubano, sumado a la gran osadía de los emprendedores, en medio de una economía golpeada, cercada y asediada por Estados Unidos, con valores sociales, variables e indicadores más distorsionados que durante el denominado período especial".Caso de éxito provincialLa mipyme W BOIX Fábrica de Juguetes, ideada por el joven santiaguero William Boix Meriño y consagrada al diseño, elaboración y venta de juguetes didácticos de madera y tela para niños de las primeras edades de vida, surgió en una pequeña carpintería de la comunidad de San Juan durante la pandemia de Covid-19."En la casa viven tres pequeños y para poder mantenerlos entretenidos, ocupados y motivados durante el confinamiento, comencé a fabricar objetos con la madera que me quedaba. Luego de percibir la aceptación de los juguetes, los compartimos con amigos y vecinos, y surgió entonces la idea de comercializarlos mediante las redes sociales", explicó a Sputnik.Después inauguraron una tienda en el Parque Zoológico de Santiago de Cuba y decidieron conformar una mipyme "para tener un mayor alcance y contratación de personal". Se trata de una empresa creada bajo la filosofía de "juega y aprende", donde "tratamos que todos nuestros productos sean interactivos y, más allá del entretenimiento, influyan en la educación de los niños".En la actualidad, laboran de conjunto con la Universidad de Oriente en el diseño y certificación de juguetes destinados a pequeños en situación de discapacidad, provistos de características especiales para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa y habilidades físico-motoras e intelectuales, sumado al aprendizaje de los colores.Las alianzas con el sector estatal resultan indispensables para la mipyme W BOIX Fábrica de Juguetes—que tiene en su plantilla a 16 trabajadores de la comunidad— pues mediante ese vínculo obtienen materias primas recicladas."Tenemos un contrato de producción cooperada con Madesa, esto nos permite abastecernos con su recortería de madera y la empresa genera ingresos a partir de esa venta. Una parte de los juguetes que fabricamos ellos la comercializan en una de sus tiendas ubicada en La Habana. Somos proveedores también de la cadena TRD Caribe y eso nos permite abarcar más provincias", señaló.Igualmente, colaboran con mipymes santiagueras, entre ellas, Samy Color—que produce pinturas acrílicas solubles en agua, certificadas, sin químicos y totalmente ecológicas— y otros negocios privados a nivel nacional como el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) en La Habana El mundo de Amalia.Además, cuentan con un espacio denominado Sonrisas Guardería Infantil, destinado al cuidado de niños entre uno y cinco años. Recientemente, iniciaron W BOIX Taller de Inclusión Social para la capacitación y el otorgamiento de empleos a personas en situación de discapacidad intelectual.¿Qué distingue al sector privado santiaguero?Reynier Limonta Montero, director provincial de Desarrollo Territorial en Santiago de Cuba, explicó a Sputnik que la provincia tiene alrededor de 725 mipymes y nueve cooperativas no agropecuarias, de las 11 288 formas de asociación de ese tipo aprobadas en el país por el Ministerio de Economía y Planificación hasta el 9 de mayo último.No obstante, reconoció, están en operación 585 mipymes, "un número considerable si tenemos en cuenta que es mayor a la cifra de empresas estatales, sociedades mercantiles y unidades presupuestadas existentes en el territorio"; de ahí que Santiago de Cuba sea una de las provincias con mayor cantidad de trabajadores en el sector privado."Esos actores forman parte de la producción de bienes y servicios junto al sector estatal. Para nosotros resulta una esfera comprometida, con responsabilidad social e involucrada en acciones que favorecen a las comunidades, niños y ancianos, a partir de su incidencia, por ejemplo, en hospitales pediátricos y el programa de atención materno-infantil", detalló.Limonta Montero apuntó, igualmente, la pertinencia de fortalecer la empresa estatal socialista y encontrar nuevos rumbos para que esta constituya el actor principal de la economía, tal y como establece la Constitución; a su juicio, "el emprendimiento no solo viene del sector privado, también emerge en la esfera pública, por tanto, debemos lograr que todos ellos resulten beneficiados".Solución a necesidades básicasDe acuerdo con López Lescay cada territorio según su geografía, riquezas naturales, cultura y situación económico-social determina las líneas principales de su actividad económica, en el caso de Santiago de Cuba "una ciudad industrial, envejecida y con un nivel significativo de deterioro de sus inmuebles, la construcción es una de las más posicionadas".Sobre el tema Limonta Montero apuntó que otras iniciativas privadas presentes en el territorio, con un comportamiento similar al resto de las provincias, son la gastronomía, la comercialización y producción de alimentos (de manera industrial o mediante cultivos agrícolas), transportación de pasajeros, comunicación y tecnología."En nuestra estrategia de desarrollo hemos tratado de potenciar la industria de nivel intermedio, a partir de la caracterización socio-productiva de la provincia. Es decir, debemos invertir en el tratamiento y fabricación de materias primas nacionales, por ejemplo, el procesamiento de frutas y de fibras textiles y elementos para calzado", añadió.Sin embargo, para Zaida Fabars, periodista y miembro del Comité Organizador de Netse—evento de negocio, emprendimiento y tendencia que aconteció en la provincia en enero de 2023— los principales retos del sector privado en Santiago radican en la dificultad para adquirir los insumos y la mejora de la calidad de su trabajo, a partir de la incorporación de tecnologías y herramientas.Difícil situación electroenergéticaDurante un recorrido por la popular calle Enramadas, desde la Plaza de Marte hasta el Paseo Marítimo del Sur, en la bahía de Santiago de Cuba, Sputnik conversó con Lisset García, empleada de La Moda, emprendimiento dedicado al alquiler de vestuarios para fiestas."Trabajamos siempre con mucha dedicación y voluntad para que todo esté bien. Conocemos la compleja situación electroenergética del país, por eso tratamos de ayudarnos entre nosotros. El negocio no para, míranos a nosotros sentados aquí y ahora no hay luz. La falta de energía no puede ser un obstáculo para salir adelante", aseguró.En este sentido, Limonta Montero señaló que la frecuente ocurrencia de apagones afecta a todos los actores de la economía y mencionó, especialmente, a la esfera industrial, sin embargo, apuestan por la eficiencia del consumo eléctrico, el empleo de tecnologías que permitan su ahorro y el uso de fuentes renovables.Esto último será posible, en cierta medida, tras la instalación de cuatro parques solares con los cuales contará Santiago de Cuba, una de las provincias de mayor consumo en la nación caribeña; desde mayo último, brigadas especializadas laboran en la instalación del primero de ellos que aportará unos 20 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).El parque, cuya sincronización con el SEN está prevista para el presente año, permitirá el ahorro de petróleo y el incremento de la capacidad de generación a partir de la energía solar, y luego del emplazamiento de los tres restantes el territorio entregará 80 megawatts.

