Proveedores, alianzas e inversión extranjera, prioridades de la industria alimentaria en Cuba

La logística, especialmente asociada a la inestabilidad en el suministro de combustible y a la carencia de medios de transporte como camiones o rastras, es una... 24.05.2024, Sputnik Mundo

Así refirió a Sputnik, Greiter Pérez Álvarez, gerente de Operaciones Generales de la empresa Agrimpex Caribe Surl, para quien esas dificultades "lastran en cierta medida la efectividad de nuestras operaciones"; sumado a la necesaria adquisición de otros componentes dentro de la industria alimentaria como los envases y embalajes.Añadió, asimismo, que esa mipyme estatal, una de las participantes en la Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Envases y Tecnología Alimentaria, acontecida en La Habana, ofrece soluciones a productores privados, a partir del aporte de ventajas respecto a la importación y exportación, mediante asesorías especializadas.Significó, además, la relevancia del encadenamiento entre el sector no estatal, Agrimpex Caribe y otras compañías "que estén dispuestas a financiar rubros como los envases, embalajes y logística", pues, la esfera privada posee "un dinamismo increíble, capacidad para generar muchas producciones, capital de trabajo y tierras cultivables".No obstante, la actividad de exportación también enfrenta las limitaciones asociadas al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos respecto a la falta de acceso a créditos; la imposibilidad de asumir determinadas rutas comerciales, incluida la venta a esa nación, y la obstaculización del retorno de las divisas percibidas hacia la mayor de las Antillas.Nuevos mercadosCarlos García, especialista principal en Exportaciones de la mipyme Agrimpex Caribe Surl, explicó a Sputnik que esa asociación es de reciente creación, si bien sus integrantes cuentan con una experiencia de más de 30 años de labor, y mencionó que los principales rubros exportables de la empresa son: frutos frescos, bienes industrializados y carbón vegetal.El especialista, quien participó además en el Foro Empresarial Cuba-Unión Económica Euroasiática (UEE), celebrado en La Habana el 21 de mayo, informó que, con el propósito de impulsar esos acuerdos ya identificaron minindustrias en todo el país y alrededor de 4.000 hectáreas de frutales que pueden ser reactivados.En el caso de la inversión extranjera, García reconoció la pertinencia de ese financiamiento en el aseguramiento de tecnologías de punta y, en este sentido, planteó como dificultades del sector, entre muchas otras, la carencia de semillas y fertilizantes, y equipamiento ajustado a los requerimientos internacionales.Por su parte, en declaraciones a la prensa, el primer viceministro cubano, Ricardo Cabrisas Ruiz, reconoció que ese espacio, organizado por el Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) tuvo como propósito promover los productos de la mayor de las Antillas, la búsqueda de proveedores y el fomento de alianzas.Durante un recorrido por el recinto expositivo Pabexpo, el extitular de Comercio y la Inversión Extranjera expresó que, en un contexto de desafiante y compleja realidad económica debido a causas y factores asociados al bloqueo estadounidense, resultan necesarios los encadenamientos con el sector no estatal, para el incremento de las producciones, a partir de las capacidades actuales.El pan nuestro ¿de cada día?Según Beatriz Urrutia Castillo, directora de Calidad y Comunicación de la Empresa Cubana del Pan (Empan), la compañía acude a los nuevos actores económicos para que "nos ayuden a mantener nuestras producciones dirigidas al consumo de la población", sobre todo, en el suministro de harina de trigo, ante las dificultades en su compra y arribo a la isla, como consecuencia del bloqueo.Por su parte, Orlando Romero Acosta, director de Capital Humano de Empan, explicó a Sputnik que desde hace 25 años "la dinámica siempre ha sido entregar un producto de alta calidad a precios asequibles, situación muy compleja en los últimos meses, pues desde abril de 2023 no recibimos un servicio estable de la denominada harina de balance, con un valor módico en el mercado"."No podemos hablar aún de socios extranjeros, solo de los intercambios fundamentalmente con mipymes que comercializan esa materia prima; sin embargo, hemos logrado convertirnos en un regulador de precios en el mercado. Nos encontramos en una posición compleja desde el punto de vista del suministro, aunque estamos representados en los 168 municipios", detalló.Negocios privados en la feriaEntre los negocios presentes en esta edición de la Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Envases y Tecnología Alimentaria estuvo El Rey SRL, una empresa productora de cárnicos con más de 10 años de experiencia y de las primeras 35 mipymes privadas aprobadas en la mayor de las Antillas."Este emprendimiento surge en 2012 por idea de mi padre que es su presidente actual y siempre estuvo vinculado con la industria cárnica y sus procesos. Se trata de una minifábrica para el procesamiento de todos los derivados cárnicos: embutidos, ahumados, semielaborados y cortes", contó a Sputnik Adaimy Hernández, directora de Marketing.Entre las ventajas de su constitución como mipyme, Hernández significó la existencia de acuerdos cerrados con plantas españolas que les otorgaron la exclusividad de distribución de determinados alimentos en Cuba como las materias primas para la elaboración de embutidos, ello, a su juicio, "permitirá la revitalización de esta esfera e incentivará la producción local".Desde hace algunos años, añadió, laboran con la Corporación Cimex SA y comercializan en sus tiendas ubicadas desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila y, mediante las plataformas de comercio electrónico, realizan la venta de sus insumos desde Pinar del Río hasta Matanzas, con pagos en el exterior o mediante la moneda libremente convertible (mlc).Esta empresa con capital 100 % privado ayuda a casas de niños sin amparo familiar y hogares de ancianos, ubicados en los municipios habaneros de La Lisa y Boyeros, y tras la ocurrencia de accidentes o catástrofes naturales también brindan su apoyo a los afectados."La principal traba que tenemos hoy todos los emprendedores es el acceso a las divisas. Los proveedores internacionales exigen pagos en el exterior y por adelantado. Necesitamos una flexibilización y una vía lícita para cambiar el mlc o la moneda nacional", argumentó Hernández.Entre las proyecciones inmediatas la empresa prevé próximamente la apertura de un mercado físico en el capitalino municipio Plaza de la Revolución; así como, la expansión de sus ofertas "auténticamente cubanas" al territorio nacional y "que nuestro sabor se conozca fuera del país"."Este año hemos comenzado la ampliación de nuestra fábrica, donde pretendemos duplicar la producción de dos toneladas y media que tenemos actualmente a cinco o seis. El sector privado tiene un papel importante dentro de la economía cubana pues somos una fuente de empleo y logramos un suministro estable de alimentos y productos de primera necesidad. Por ello debieran potenciarnos más", concluyó.

