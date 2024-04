https://latamnews.lat/20240424/alianza-economica-cuba-china-una-alternativa-estrategica-frente-a-sanciones-estadounidenses-1149987440.html

Alianza económica Cuba-China, una alternativa estratégica frente a sanciones estadounidenses

Alianza económica Cuba-China, una alternativa estratégica frente a sanciones estadounidenses

Sputnik Mundo

China resulta el segundo socio comercial de Cuba y, por tanto, el país asiático desempeña un papel relevante en el desarrollo económico de la isla, con la... 24.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-24T21:38+0000

2024-04-24T21:38+0000

2024-04-24T21:38+0000

economía

china

cuba

pekín

💬 opinión y análisis

comisión intergubernamental

la habana

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/04/12/1138321041_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_2fa1c3c1268088c5aca320917e852f5b.jpg

Según refirió a Sputnik Eduardo Regalado Florido, estudioso del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), la nación caribeña constituye, a su vez, el principal socio de Pekín en el Caribe y el desenvolvimiento de ese tipo de relaciones en la actualidad tiene como guía la agenda bilateral a mediano plazo asumida en el período 2013-2017.En este sentido, China participó de manera efectiva en el Plan de Desarrollo Económico y Social de Cuba entre 2016-2020, para la ejecución de proyectos en esferas priorizadas, y las autoridades de ese territorio asiático expresaron su decisión de intervenir en los proyectos previstos hasta 2030, a partir de lo dispuesto en la Comisión Intergubernamental de este año.Pekín "manifestó su disposición a trabajar junto a la isla, para traducir los consensos políticos entre ambos mandatarios y asumir una mayor cooperación de beneficio mutuo, honrando los compromisos de ser compañeros de viaje en el camino socialista, socios de desarrollo compartido y aliados desde la concertación estratégica", refirió.Añadió, asimismo, que China representa uno de los proveedores fundamentales de tecnología y productos industriales; así como, de maquinarias, equipos, metales, partes y piezas, vehículos, calzados, confecciones y materias primas."Sus vínculos se caracterizan por la madurez, respeto recíproco, solidaridad y confianza política mutua. En el plano diplomático, el diálogo experimenta un gran ascenso, dado el consentimiento en las reuniones regulares y el fluido intercambio de visitas de autoridades de alto nivel", puntualizó el experto.Alternativa frente al bloqueoEn consideración de Regalado Florido, China reviste gran relevancia en el ámbito financiero para la isla, sobre todo, por las restricciones asociadas al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y las dificultades internas para generar recursos; a su juicio, "los nexos entre ambos países no son coyunturales, son bien profundos y tienen un carácter estratégico".Destacó que esa potencia es la segunda economía a nivel global, una de las primordiales fuentes de inversión extranjera en el mundo, la principal financiadora de los territorios en vías de desarrollo y permanece en la vanguardia del adelanto científico y técnico; sumado a ello, es un país socialista y líder en la colaboración sur-sur."Debido al prolongado y arreciado bloqueo, sequías, huracanes, intensas lluvias, afectaciones de la pandemia y disminución de los flujos de turistas, Cuba ha incumplido con sus compromisos comerciales y económicos con China por falta de liquidez, ello determinó la necesidad de reordenar la deuda comercial, si bien cumplió con la deuda gubernamental", expresó.De igual manera, las dos naciones mantienen posiciones muy cercanas respecto a sus modelos políticos y la organización del sistema internacional, lo cual favorece el mantenimiento de nexos integrales, pese a un entorno internacional colmado de dificultades e incertidumbres."Es sumamente difícil hallar una esfera en que no se manifiestan dichos vínculos, los que se hacen palpables en las áreas partidista, parlamentaria, intercancillerías, comercial, financiera, militar, científica y cultural", puntualizó el especialista.Sectores priorizadosRuvislei González Sáez, investigador, profesor titular y miembro del equipo de Asia y Oceanía y del Consejo Científico del CIPI, puntualizó a Sputnik que, en 2018, durante la visita del presidente Miguel Díaz-Canel, Cuba se incorporó a la iniciativa de la Franja y la Ruta, sustentada en un modelo de desarrollo colectivo con una herencia de más de 2.000 años.González Sáez, quien integra el grupo de trabajo del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera para la inserción de la isla a esa estrategia, indicó que la locomotora de los lazos comerciales es la industria biotecnológica, a partir de una cooperación más profunda en los últimos años, firma de acuerdos, intercambios y comisiones permanentes de ese sector."Además de la colaboración mixta, existe la producción conjunta de vacunas, entre ellas, la del enfrentamiento a la COVID-19. Asimismo, la promoción de las fuentes de energía renovables e institutos de inteligencia artificial, proyecto entre la Universidad de Camagüey y la Empresa Hangzhou Lunke Industrial Development Co.LTD", afirmó el doctor en Ciencias Económicas.Recordó que, en septiembre de 2023, Pekín y La Habana rubricaron varios acuerdos al cierre de la 12 Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto en Biotecnología, que establecieron nuevas líneas de trabajo para la colaboración bilateral en ese sector.El 24 de octubre del mismo año, el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, copresidió junto con el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruíz, la XXX Sesión de la Comisión Intergubernamental para las relaciones económicas y comerciales entre Cuba y China, donde revisaron los vínculos y proyectaron la ampliación de la cooperación en sectores priorizados y de mutuo interés.Luego, con la visita del primer ministro Manuel Marrero al gigante asiático, del 4 al 9 de noviembre, se firmaron acuerdos alusivos a esferas como transporte, biotecnología, agroalimentario y televisión digital.El 10 de enero último, ambos países suscribieron un canje de notas sobre la IV fase del proyecto de televisión digital en la isla caribeña, y el acta de entrega y recepción del proyecto relativo a la producción de mobiliario para la salud y la educación, indicó González Sáez.Inversiones chinas en la islaEn este sentido, Eduardo Regalado Florido añadió que las asociaciones económicas incluyen a las empresas chinas EM Taichi S.A, en la agricultura; EM Habana Suncuba S.A., Bellomonte S.A. y ECTE Beijing Enterprises Group, en el turismo; ECTE HQC, en la refinación del petróleo, y ECTE CCCC, en el desarrollo de infraestructuras.Igualmente, agregó, que en la nación asiática se constituyeron cuatro empresas mixtas en los rubros de la industria biotecnológica y el turismo.La ayuda procedente de Pekín resulta perceptible, asimismo, en la construcción de una nueva terminal en el puerto de Santiago de Cuba —ubicada en el oriente del país y la segunda ciudad de mayor importancia económica en la mayor de las Antillas— a partir de un crédito otorgado por el Gobierno chino.Las labores, finalizadas en los primeros meses de 2019, permitieron el atraque de buques con mayores volúmenes de carga en el puerto y la recuperación de espacios en estado de deterioro; además, la instalación de grúas pórtico multipropósito de fabricación china posibilitó la rapidez en la descarga y las operaciones para embarcaciones sin medios de izaje.El académico aludió al dique flotante en la bahía habanera construido por China con un crédito otorgado por el Gobierno de ese país a la nación caribeña, considerado como el mayor y más moderno de su tipo en el Caribe insular e inscrito dentro del intercambio conjunto de la iniciativa de la Franja y la Ruta.También, "la incorporación al sistema de transportación del país de coches ferroviarios y ómnibus y no se puede dejar de mencionar los logros de esta cooperación en la generación de energías renovables y en la incorporación de tecnologías de vanguardia en el ensamblaje de laptops y equipos de televisión", subrayó.Conexiones aéreas y turismoEn la Feria Internacional de Transporte y Logística (FITL 2024), acontecida del 3 al 5 del presente mes, fuentes oficiales anunciaron el reinicio de las operaciones en Cuba de la aerolínea Air China, a partir del venidero mes de mayo, lo cual conllevaría al incremento de viajeros provenientes de esa nación.No obstante, a su juicio, el archipiélago caribeño debe trabajar en la mejoría de las condiciones para satisfacer las necesidades de ese mercado, más orientado a propuestas históricas, ecología y visita a ciudades, "tras la pandemia uno de los primeros destinos seguros establecidos por el Gobierno chino fue Cuba".Para Regalado Florido ese mercado tiene demandas muy específicas, asociadas a su cultura y hábitos alimenticios "que deberán ser satisfechas de manera urgente", asimismo, su travesía hasta el archipiélago antillano es sumamente extensa y costosa, por ende, "tendrá que diseñarse de manera muy atractiva y vincularse con otros países de la región".

https://latamnews.lat/20230721/china-apoya-a-cuba-de-manera-constante-pese-a-las-sanciones-de-estados-unidos-1141769589.html

https://latamnews.lat/20230922/china-manifiesta-su-apoyo-a-cuba-en-su-lucha-por-la-soberania-de-la-isla-1144007577.html

https://latamnews.lat/20230919/maduro-dice-que-la-cumbre-del-g77china-ratifico-el-exito-del-liderazgo-de-cuba-1143860072.html

https://latamnews.lat/20230628/pensamos-en-cuba-un-grupo-comercial-chino-lanza-una-novedosa-tienda-virtual-en-la-isla-1141025726.html

https://latamnews.lat/20240418/que-panorama-exhibe-el-turismo-en-cuba-ante-un-escenario-de-crisis-economica-y-el-bloqueo-de-eeuu-1149823857.html

china

cuba

pekín

la habana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, cuba, pekín, 💬 opinión y análisis, comisión intergubernamental, la habana, 📈 mercados y finanzas