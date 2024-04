https://latamnews.lat/20240418/que-panorama-exhibe-el-turismo-en-cuba-ante-un-escenario-de-crisis-economica-y-el-bloqueo-de-eeuu-1149823857.html

¿Qué panorama exhibe el turismo en Cuba ante un escenario de crisis económica y el bloqueo de EEUU?

Según refirió a Sputnik el economista Yunier Morales Gutiérrez el sector turístico en la nación caribeña mantiene un ritmo de recuperación continuo, pese a ser el más lento de la región, con el registro en 2023 de 2 millones 436 mil 980 visitantes internacionales.No obstante, a nivel local, la falta de suministros indispensables para el buen desarrollo de la actividad, el envejecimiento de gran parte de la planta hotelera del país y la desarticulación del sistema extrahotelero limitan la calidad y diversidad de experiencias que puede encontrar el viajero foráneo al llegar a la isla.Sumado a ello, argumentó, existen en el contexto global factores como la compleja situación política y el posicionamiento de otros destinos de sol y playa en el área de América Latina y el Caribe, "que inciden de manera directa y negativa en la recuperación del sector en la mayor de las Antillas".En eso, indicó, puede incidir el incremento de la frecuencia de los vuelos desde Rusia, que posibilitó un significativo crecimiento del número de turistas: 66.887 personas del 1 de enero al 31 de marzo, cifra superior al año previo, cuando la isla recibió 32.224 visitantes procedentes del mismo destino.De acuerdo con Morales Gutiérrez una de las estrategias implementadas en el país para acelerar la recuperación es compensar la disminución en la cantidad de turistas con ofertas de mayor valor como son el turismo de salud, cultural y el ecoturismo."El prestigio de los médicos cubanos, la riqueza y diversidad patrimonial y la belleza de nuestros paisajes naturales, más allá de las playas, podrían ser verdaderos atributos diferenciadores si se logran establecer relaciones con turoperadores bien posicionados y aerolíneas interesadas en el destino Cuba que aumenten las conexiones directas a la isla", señaló.2024: ¿un año mejor?En el presente año, el turismo muestra un escenario más favorable que en periodos anteriores, afirmó a Sputnik el economista cubano Omar Everleny Pérez, asesor académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, pues "tras la pandemia resulta perceptible la recuperación de algunos indicadores".Sin embargo, "no cubren las expectativas, quedan muy por debajo de lo previsto e, incluso, de las cifras exhibidas en la región", igualmente, "Cuba experimenta una desaceleración de su actividad turística, pues si bien crece no lo hace a los ritmos que debiera", aseguró el exprofesor de la Universidad de La Habana.Para el doctor en Ciencias Económicas, el turismo crecerá respecto a 2023, pero será difícil alcanzar el número proyectado por el complejo contexto nacional: "Se han dado apagones en algunas instalaciones hoteleras y carencias de algunos productos; además, la necesidad de importar insumos determina la disminución de las utilidades netas".Otra de las dificultades, añadió Everleny Pérez, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, está en el sector extrahotelero pues, a su juicio, la isla concibe actualmente un turismo de sol y playa, pero urbes como La Habana, valorada como Ciudad Maravilla en 2016, presentan un gran deterioro de su infraestructura, unido a problemas con el transporte y la recolección de basura."Ello conspira contra el avance de esa modalidad, muy demandada anteriormente por los visitantes. Cuba necesita, además, de un parque acuático y un parque de diversiones, es decir, percibir ingresos fuera de los hoteles. Por ejemplo, cuando se vende un paquete, la instalación recibe apenas un por ciento de las ganancias, repartidas además entre los turoperadores y las aerolíneas", aseveró.Asimismo, la alta inflación existente en la actualidad supone la carestía de algunos servicios como el gastronómico y dificulta, por ejemplo, el acceso de los turistas nacionales a destinos como Varadero, en Matanzas.¿Cómo potenciar esa industria sin humo?Yunier Morales Gutiérrez consideró que la industria turística en la mayor de las Antillas "debe modernizarse aceleradamente" y apuntó que destinos como Cancún, en México, y Punta Cana, en República Dominicana, salieron fortalecidos tras la pandemia con experiencias e infraestructuras superiores, en la mayoría de los casos, a las ofertas en Cuba.Omar Everleny Pérez subrayó la mejoría en la conectividad, "un tema muy criticado en el pasado por los turistas", si bien "todavía no es la adecuada, existen muy pocas inversiones respecto a los parámetros de calidad exigidos en el mundo, transitamos por una 4g con muchas dificultades que, incluso, no está presente en todo el territorio nacional"."Donde pienso que se ha realizado un gran esfuerzo y se lograrán mayores resultados es con la comunidad rusa, al permitir el pago en la isla con las tarjetas MIR, una estrategia exitosa. Tienen restricciones, pero si se logra el plan de 200 mil turistas rusos ya eso constituye una cifra significativa", expresó.Incorporación del sector privadoEn consideración de Morales Gutiérrez, para minimizar el impacto de la crisis económica presente en el país caribeño, el sector consiguió el encadenamiento, de manera creciente y orgánica, con el floreciente sector privado nacional."Esta decisión posibilitó el alcance de cierta estabilidad en la oferta de productos agrícolas y cárnicos. Por otro lado, las micro y pequeñas empresas lograron la inclusión de sus producciones y servicios dentro de las propuestas que brindan los turoperadores dentro y fuera de los límites de los hoteles", aseguró el experto.En este sentido, los representantes del sector no estatal tienen mucho que aportar a la esfera turística y, de hecho, ya existen ejemplos concretos de estas alianzas comerciales, a partir de la presencia de negocios en los principales polos turísticos del país."Desde la fabricación de mobiliarios, la reparación constructiva y la prestación de servicios hasta el suministro de alimentos, son cada día más los empresarios privados que sobrepasan las barreras del burocratismo y los prejuicios para demostrar que esos acuerdos resultan muy beneficiosos para ambas partes", enfatizó.

