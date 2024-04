https://latamnews.lat/20240405/el-turismo-estadounidense-en-mexico-levanta-ampulas-en-ciertos-sectores-por-su-logica-colonialista-1149515685.html

El turismo estadounidense en México levanta ámpulas en ciertos sectores por su "lógica colonialista"

El turismo estadounidense en México levanta ámpulas en ciertos sectores por su "lógica colonialista"

Sputnik Mundo

En la actitud de algunos turistas y migrantes estadounidenses que llegan a México —ya sea para trabajar o vacacionar— hay un profundo componente de clase y... 05.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-05T22:00+0000

2024-04-05T22:00+0000

2024-04-06T07:14+0000

américa latina

méxico

💬 opinión y análisis

mazatlán

ciudad de méxico (cdmx)

turismo

gentrificación

eeuu

migración

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/05/1149520545_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9a0b0e4cc7652658e24cef5d04e03ec4.jpg

En marzo, dos territorios mexicanos fueron escenario del encono y la indignación de sus habitantes debido al comportamiento de turistas y migrantes estadounidenses.Uno de los casos tuvo lugar en la Ciudad de México —capital del país latinoamericano considerada como una de las 10 mejores metrópolis del mundo por su riqueza cultural, gastronómica y de entretenimiento, según el listado de las 50 mejores ciudades del mundo que elabora la revista Time Out, que la catalogó como una de las más hermosas del planeta—, cuando una modelo estadounidense con residencia en la megaurbe manifestó su desagrado por el sonido de los tradicionales organillos —instrumentos de origen alemán declarados patrimonio cultural que reproducen melodías clásicas como el Danubio azul—, al que tildó de desagradable.En una serie de historias de Instagram (prohibido en Rusia por extremista), la joven declaró que "darles dinero a estas personas [a los organilleros] es como decirles que contaminen con su ruido".El segundo caso ocurrió menos de dos semanas después, luego de que un grupo de hoteleros de Mazatlán, Sinaloa (norte), intentó restringir la música de banda sinaloense —tradicional de esa región— en las playas que tienen concesionadas, alegando que sus huéspedes estadounidenses se quejan del ruido.A Berdejo se sumó el empresario y fundador del Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts, Ernesto Coppel Kelly, quien aseguró que ha recibido cientos de quejas de turistas estadounidenses por el "escándalo", por lo que hizo un llamado a "poner orden" a estas agrupaciones."Son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas, no dejan descansar a la gente, yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen: 'no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido', lo que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa, cuando todos nos estamos esforzando por invertir miles de millones de dólares", espetó Coppel Kelly.Ambos casos provocaron indignación en la sociedad mexicana, mientras que, en Mazatlán, cientos de músicos salieron a las calles a protestar y defender su fuente de empleo.Hay una 'lógica colonialista'Para el filósofo, crítico de cine y profesor universitario Fernando Bustos, la actitud de estos turistas proviene de "una lógica colonialista", toda vez que estos viajeros llegan al país pensando que este tiene que adaptarse y ser servil a ellos, en lugar de hacer un esfuerzo por comprender los usos y costumbres, así como la cultura, las tradiciones y el lenguaje del lugar al que llegan."Ni siquiera les pasa por la cabeza el hecho de decir: 'quizá debería yo de adaptarme, quizá debería yo de entender esto'", añadió.Antes bien, dijo Bustos, lo que los turistas estadounidenses desearían es "un mundo de plástico, un mundo automático donde todo está prefabricado (…) como un turismo McDonald's, por así decirlo". Por su parte, el sociólogo y escritor Demian Ernesto Pavón Hernández argumentó que si bien no es posible asegurar que los estadounidenses desprecian la cultura mexicana en un sentido amplio, sí es evidente su rechazo por la cultura popular.Por consiguiente, el sociólogo consideró que este disgusto hacia los organilleros o la música de banda sinaloense está mediado por un profundo componente de clase, ya que al externar su desprecio por la cultura popular, estos viajeros estadounidenses ponen en evidencia su desprecio por las clases bajas.¿Xenofobia hacia el estadounidense?Aun cuando un alto número de mexicanos se ofendió con el comportamiento de los estadounidenses, como en toda disputa, se generaron bandos y hubo quienes señalaron que la animadversión contra los estadounidenses rayaba en la xenofobia.Al respecto, Demian Ernesto precisó que la xenofobia no significa odiar a cualquier extranjero que venga a este o a cualquier país, sino que está ligada a un odio profundo hacia el migrante vulnerable."Generalmente, la xenofobia se establece, sobre todo, a partir de un desprecio hacia las clases vulnerables que, en este caso, no son las clases turísticas norteamericanas, europeas (...) con cierto poder adquisitivo y, además, con exigencias notoriamente clasistas", agregó.En tanto, Fernando Bustos observó que quienes señalan a los estadounidenses por su clasismo o racismo parten de una posición crítica hacia estos viajeros, en quienes encuentran un pensamiento colonialista.No obstante, reconoció que sí es probable que algunas personas se radicalicen y, entonces, caigan en actos xenófobos, debido a la falta de acciones por parte de las autoridades para regular tanto el turismo como la gentrificación.Mientras que Demian Ernesto vaticinó que estos choques interculturales únicamente van a ir en aumento en la medida en que permitamos la intolerancia. Además, remarcó que la migración estadounidense seguirá en aumento debido a la crisis que enfrenta ese país norteamericano.

https://latamnews.lat/20230426/privilegio-neocolonial-la-llegada-de-estadounidenses-a-cdmx-no-le-gusta-a-todos-1138307998.html

https://latamnews.lat/20221110/los-nomadas-digitales-y-airbnb-una-invasion-20-de-eeuu-a-mexico--1132298740.html

https://latamnews.lat/20230422/nomadas-digitales-en-mexico-efecto-benefico-en-la-economia-o-agravan-las-omisiones-existentes-1138448096.html

méxico

mazatlán

ciudad de méxico (cdmx)

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Karen Fabián https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

méxico, 💬 opinión y análisis, mazatlán, ciudad de méxico (cdmx), turismo, gentrificación, eeuu, migración