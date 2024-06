https://latamnews.lat/20240627/el-regimen-ideologico-de-kiev-dispuesto-a-sacrificar-a-su-propio-pueblo-por-la-cruzada-antirrusa-1155745549.html

El "régimen ideológico" de Kiev, dispuesto a sacrificar a su propio pueblo por la cruzada antirrusa

Kiev y sus aliados occidentales suelen restar importancia a la cifra, afirmando que el número de muertos se cuenta por miles, pero el Ministerio de Defensa ruso calculó que la cifra real se acerca a los 500.000 muertos. Documentos de la inteligencia de EEUU filtrados admiten que el número de muertos en Ucrania es mucho mayor de lo que se reconoce públicamente.Sea cual sea la cifra, el conflicto es probablemente el más sangriento que el mundo ha visto en décadas.De este modo, Sleboda afirmó que el "régimen ideológico" de Kiev no se intimida por el sacrificio de cientos de miles, o incluso un millón, de sus propios ciudadanos en su cruzada contra la nación rusa.El experto analizó los últimos acontecimientos del conflicto en una entrevista con Sputnik, mientras la muerte de varios civiles rusos, entre ellos dos niños, en una playa de Sebastopol eleva las tensiones a un nuevo nivel. El analista explicó cuáles podrían ser las consecuencias para Estados Unidos, que proporcionó a Ucrania los misiles Atacms utilizados en el ataque.Cabe destacar que el Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió recientemente que Rusia se vería obligada a responder a los repetidos actos de terrorismo contra civiles rusos."La otra posibilidad es una respuesta asimétrica, como prometió Putin, de proporcionar armas de largo alcance a los adversarios de EEUU en el mundo", enfatizó.Cabe la posibilidad de que Moscú podría implantar una zona de exclusión aérea sobre el mar Negro, donde los aviones no tripulados han recogido información sobre los objetivos de los ataques ucranianos. Los funcionarios rusos también señalaron que el armamento occidental avanzado, como los misiles Atacms, suele requerir la asistencia de personal militar estadounidense altamente cualificado para su funcionamiento.El alto nivel de coordinación en los ataques contra Rusia representa un nivel de implicación de Estados Unidos en el conflicto que va más allá de lo que el país reconoce públicamente, según funcionarios rusos, lo que exige una respuesta de Moscú para proteger a su pueblo y su territorio."No se trata de inteligencia pasiva (...) Esto es recopilación activa de inteligencia", dijo Sleboda sobre la dependencia de Kiev de los aviones de reconocimiento occidentales para ayudar a coordinar los ataques.El analista de seguridad también señaló la ayuda de Estados Unidos para programar información de objetivos en los sistemas de armamento de Ucrania, según comentarios del canciller alemán, Olaf Scholz, y generales de la Bundeswehr alemana.Por su parte, el periodista estadounidense Jamarl Thomas afirmó que Estados Unidos aún no se ha enfrentado a un costo lo suficientemente grande durante el conflicto como para reconsiderar su postura, ya que los funcionarios estadounidenses se jactan con frecuencia de la posibilidad de debilitar a uno de sus adversarios globales percibidos sin sacrificar vidas estadounidenses."No hacer nada casi garantiza una escalada por parte de Occidente (...) Es decir, actúan con impunidad. No creen en las líneas rojas de Rusia", aseveró Thomas."El régimen de Kiev piensa lo mismo", respondió, a su vez, Sleboda. "Son ideológicos, ¿verdad?", continuó."A mucha de la gente que están agrupando y reclutando para luchar ahora mismo ni siquiera los consideran ucranianos propiamente dichos. Muchos de ellos son de etnia rusa, de habla rusa, ¿verdad? O aquellos que no son políticamente leales al régimen de Kiev, y no les importa perder a esa gente", subrayó.El análisis de Sleboda arroja una luz única sobre los motivos de Kiev y su voluntad de sacrificar a un gran número de su propio pueblo para intentar debilitar a Rusia. El país cayó bajo el dominio de los ultranacionalistas radicales desde el golpe del Maidán de 2014, que elevó al poder a un segmento de la población ucraniana que albergaba simpatías extremistas que se remontaban a la colaboración de combatientes como Stepán Bandera con la Alemania nazi.Los funcionarios de Moscú señalan que Ucrania atacó a los rusos étnicos desde 2014, cuando el país inició una sangrienta guerra civil contra la población de Donbás, alineada con Rusia. Es poco probable que los líderes de Kiev se preocupen por las continuas dificultades en la región, de acuerdo con Sleboda, si lo ven como un avance en su cruzada fanática contra todo lo ruso.

