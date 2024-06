https://latamnews.lat/20240624/rusia-acusa-hipocresia-de-la-onu-por-guardar-silencio-tras-ataque-ucraniano-contra-sebastopol-1155683212.html

Rusia acusa "hipocresía" de la ONU por guardar silencio tras ataque ucraniano contra Sebastopol

Rusia acusa "hipocresía" de la ONU por guardar silencio tras ataque ucraniano contra Sebastopol

Sputnik Mundo

La falta de respuesta directa de la Secretaría General de las Naciones Unidas al ataque ucraniano perpetrado el domingo contra la ciudad rusa de Sebastopol, en... 24.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-24T20:45+0000

2024-06-24T20:45+0000

2024-06-24T20:45+0000

internacional

vasili nebenzia

sebastopol

ucrania

eeuu

política

otan

onu

crimea

rusia

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/0b/0f/1132435491_0:38:1201:713_1920x0_80_0_0_d3d33c90e56f543e3095129c70c1ea84.jpg

Horas antes, el representante oficial adjunto del Secretario general de la ONU, Farhan Hak, se abstuvo de condenar el ataque directamente a Sputnik, aunque afirmó que son inaceptables las víctimas entre la población civil durante las hostilidades. "No nos sorprende que los medios occidentales callen ante esta tragedia. No les interesan las vidas de los civiles rusos. Aún más lamentable es la falta de alguna respuesta significativa de la Secretaría de la ONU, que debe oponerse a los crímenes y a las violaciones del derecho internacional tan evidentes. Es un claro ejemplo del doble rasero de la Secretaría General de la ONU", agregó el embajador ruso. El diplomático ruso enfatizó que Estados Unidos está implicado en el bombardeo de la ciudad, añadiendo que Washington y los países occidentales alientan a Kiev a cometer atentados contra civiles. "Creo que este tema se discutirá durante la próxima sesión informativa regular sobre Ucrania, que definitivamente se celebrará en julio", puntualizó Nebenzia. El domingo 23 de junio, las fuerzas ucranianas atacaron Sebastopol con el uso de cinco misiles estadounidenses Atacms, provistos de municiones de racimo. La defensa antiaérea rusa interceptó cuatro, pero la destrucción en el aire del quinto Atacms provocó cuatro personas muertas —entre ellas dos niños— y 153 heridos, incluidos 27 menores hospitalizados, según los datos más recientes de las autoridades locales. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que la participación de Estados Unidos y Ucrania en el atentado no está en duda. El 24 de junio fue declarado día de luto en Sebastopol y la República de Crimea.

https://latamnews.lat/20240623/ataque-ucraniano-contra-civiles-en-sebastopol-demuestra-que-hay-desesperacion-en-kiev--1155665406.html

sebastopol

ucrania

eeuu

crimea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vasili nebenzia, sebastopol, ucrania, eeuu, política, otan, onu, crimea, rusia