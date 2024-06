https://latamnews.lat/20240626/lavrov-el-anhelo-de-eeuu-de-infligir-una-derrota-estrategica-a-rusia-esta-condenado-al-fracaso-1155716084.html

Lavrov: El anhelo de EEUU de infligir una "derrota estratégica" a Rusia está condenado al fracaso

La aspiración de la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, de infligir una "derrota estratégica" a Rusia está destinada al fracaso, señaló el... 26.06.2024, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, destacó que Rusia está interesada en que Occidente no amenace su seguridad. "Solo nos interesa una cosa: que ninguna amenaza a nuestra seguridad provenga de Occidente", enfatizó.También destacó que las aspiraciones de Washington para preservar su hegemonía en el mundo serán un fracaso, indicó Lavrov. Subrayó también que incluso si Washington queda como uno de los centros mundiales en un futuro próximo, esto no significa que el orden mundial permanecerá centrado alrededor de EEUU. Además, Lavrov resaltó la necesidad de "adaptar" la ONU "a las realidades multipolares actuales". Sin embargo, indicó que no es fácil, teniendo en cuenta la influencia occidental existente en la organización internacional. El único paso para lograr esta reforma, avanzó, es "eliminar las injusticias históricas" y "aumentar la presencia de los países de Asia, África y América Latina en este organismo".

