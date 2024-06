https://latamnews.lat/20240626/asad-califica-la-iniciativa-rusa-sobre-ucrania-como-una-base-para-la-solucion-pacifica-1155729472.html

Asad califica la iniciativa rusa sobre Ucrania como una base para la solución pacífica

Asad califica la iniciativa rusa sobre Ucrania como una base para la solución pacífica

Sputnik Mundo

EL CAIRO (Sputnik) — El presidente de Siria, Bashar Asad, apreció la iniciativa del líder ruso, Vladímir Putin, sobre Ucrania y la consideró una base real para... 26.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-26T18:11+0000

2024-06-26T18:11+0000

2024-06-26T18:11+0000

internacional

rusia

bashar asad

vladímir putin

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/10/1136922484_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_326e524a94483c5f8c8c2a9547ebc898.jpg

Este 26 de junio, Bashar Asad se reunió con el enviado especial del presidente ruso para Siria, Alexandr Lavréntiev. Asad subrayó que el rechazo de Occidente y Ucrania a esta iniciativa "significa que tienen la responsabilidad absoluta del derramamiento de sangre". El 14 de junio, el presidente Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie); desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

https://latamnews.lat/20240615/la-propuesta-de-paz-para-ucrania-formulada-por-putin-podria-ser-un-salvavidas-para-europa-1155482465.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, bashar asad, vladímir putin, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania