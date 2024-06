https://latamnews.lat/20240621/la-ue-ha-socavado-el-entorno-de-las-relaciones-con-china-con-sus-acciones-contra-el-comercio-mutuo-1155599995.html

La UE "ha socavado el entorno de las relaciones" con China con sus acciones contra el comercio mutuo

Según el texto, en un momento en que las relaciones económicas entre China y la UE deberían desarrollarse positivamente, el bloque "no solo ha blandido la estaca comercial, sino que ha intentado culpar a China por instigar disputas comerciales". No obstante, desde octubre del año pasado, la UE se ha dedicado a introducir en repetidas ocasiones medidas restrictivas al comercio e inversiones chinas que, hasta el momento, ascienden a 41 elementos. Además, en la investigación de la Comisión Europea (CE), dice el artículo, la UE ha abusado de las medidas restrictivas y ha transgredido de forma flagrante las reglas y estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que pone en peligro el principio de comercio justo y libre y enciende las alarmas en la comunidad internacional. Con todo, Pekín ha mostrado gran moderación y buena voluntad, además de que ha abogado por resolver los conflictos mediante el diálogo y la negociación. De esa manera, el país asiático se ha comunicado con instituciones de la UE y 16 Estados miembros, incluidos Francia y Alemania, más de 80 veces mediante reuniones, conversaciones, llamadas y cartas. Específicamente, los líderes chinos se han comunicado con líderes de instituciones europeas en nueve ocasiones, mientras que el Ministerio de Comercio de China ha realizado más de 60 intercambios de trabajo ministerial con instituciones del bloque, incluidos Estados miembro y empresas clave. "Está claro que al abordar adecuadamente las diferencias comerciales entre China y la UE, China ha demostrado suficiente sinceridad y ha realizado un trabajo profundo", asevera el medio.No obstante la sinceridad y cooperación de China, las empresas del país asiático no han contado con la comprensión y buena voluntad de la UE, lo que ha ampliado sus restricciones al comercio e inversión chinas, asegura el medio. Además, el dinero involucrado en las investigaciones de la UE ha incrementado, alcanzando los 28.400 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor cifra de la historia. Por consiguiente, el editorial concluye que la Unión Europea ha estado jugando el viejo truco de señalar al "ladrón que llora, '¡detengan al ladrón!'", publicando informes falsos sobre presuntas distorsiones en la economía de China, en un intento de confundir al público y convertir sus investigaciones ilegales en supuestas acciones justas. "China y la UE deberían ser una fuerza constructiva para mantener el orden de libre comercio global, pero la acción descarada de la UE de 'retroceder' ha interferido gravemente con las actividades económicas y comerciales normales de las empresas chinas en Europa y ha socavado el entorno de las relaciones China-UE", concluye la nota.

