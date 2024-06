https://latamnews.lat/20240602/pekin-tomara-todas-las-medidas-necesarias-si-la-ue-continua-presion-a-empresas-chinas-1154435325.html

Pekín tomará "todas las medidas necesarias" si la UE continúa presión a empresas chinas

Según la agencia Xinhua, el funcionario hizo estas declaraciones el 1 de junio en Barcelona durante su participación de una mesa redonda con empresas españolas de capital chino. El ministro subrayó que la Unión Europea (UE) ha utilizado recientemente la teoría del "exceso de capacidad" y la "competencia desleal" por parte del gigante asiático para iniciar investigaciones sobre coches eléctricos, locomotoras, células fotovoltaicas, equipos médicos y otros bienes chinos. También indicó que, de conformidad con los acuerdos alcanzados tras una reunión anterior entre los dirigentes de China, Francia y el jefe de la Comisión Europea, la parte china espera resolver adecuadamente las fricciones comerciales y económicas existentes, teniendo en cuenta las preocupaciones legítimas de ambas partes y evitando la escalada de las diferencias. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró antes que a la UE le preocupa la sobreproducción china de "productos artificialmente baratos" que inundan el mercado europeo, así como los problemas de las empresas de la UE para acceder al mercado chino "en condiciones justas" y la transferencia forzosa de tecnología. No obstante, subrayó que no se trataba de cerrar mercados ni de proteccionismo. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, declaró anteriormente que el desarrollo de China aporta oportunidades a Europa, no riesgos, y que el proteccionismo no ayudará a la UE a resolver los problemas existentes.

