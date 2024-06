https://latamnews.lat/20240615/aranceles-a-los-coches-electricos-chinos-tendrian-efectos-catastroficos-para-fabricantes-europeos-1155431657.html

Aranceles a los coches eléctricos chinos tendrían efectos "catastróficos" para fabricantes europeos

Aranceles a los coches eléctricos chinos tendrían efectos "catastróficos" para fabricantes europeos

El fuerte rechazo de los grupos automovilísticos europeos subrayó la impopularidad de la medida de la CE, así como "la politización" de las cuestiones comerciales por parte del órgano ejecutivo de la UE, dado que la oposición procede de una industria que la Comisión Europea "pretende proteger" con los aranceles adicionales, escribe el diario chino Global Times.A su juicio, las medidas proteccionistas —como la introducción de aranceles a la importación— no contribuyen al éxito de la competencia en los mercados internacionales.Otro fabricante de automóviles alemán, Mercedes-Benz, también declaró que siempre apoya las regulaciones comerciales liberales basadas en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Si una tendencia general hacia el proteccionismo gana terreno, esto tiene consecuencias económicas negativas para todas las partes implicadas", comentaron al periódico los representantes de la empresa.A los industriales se unieron también los políticos. Así, en opinión del canciller húngaro, Peter Szijjarto, la medida "amenaza el empleo y reduce aún más la competitividad" de Europa, que necesita libre comercio "en lugar de aranceles".A su vez, el director del Centro de Investigación del Automóvil de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania, Ferdinand Dudenhoffer, indicó a Global Times que al adoptar la decisión sobre los aranceles, la UE "ha emulado el planteamiento estadounidense" para a contener a China, que se ha demostrado "erróneo y equivocado".Los gravámenes, continuó, serán "perniciosos", ya que muchos modelos europeos de coches eléctricos —como el Renault Dacia Spring Electric, el BMW Mini Concept Aceman y el Smart de la empresa conjunta Mercedes-Geely— se fabrican en China. Imponer aranceles en este contexto "será contraproducente" y "obstaculizará" las ventas de vehículos eléctricos fabricados por los productores de automóviles del bloque, explicó.El experto recordó que China es "el mayor mercado automovilístico del mundo" y el principal destino de ventas de vehículos de lujo. Por ello, "la prosperidad de la industria automovilística alemana" depende en gran medida de este mercado fundamental, dejando claro el lema "si no estás en el mercado chino, no estás en el negocio del automóvil", enfatizó Dudenhoffer.Conforme con el especialista alemán, esa decisión europea llevaría a que las relaciones económicas y comerciales entre ambas partes se deteriorarán, ya que su objetivo "parece ser distanciar al bloque de Pekín".En esas circunstancias, y dado que China es "el primer innovador mundial" en tecnología automovilística, "los efectos de tal desvinculación serían catastróficas para Europa", concluyó.El 12 de junio, la Comisión Europea amenazó con imponer aranceles de hasta el 38,1% a las importaciones de vehículos eléctricos con batería desde China a partir del próximo 4 de julio, alegando que los subsidios "injustos" de Pekín a este sector son capaces de perjudicar económicamente a fabricantes comunitarios.Para el Ministerio de Comercio chino, las acciones de la UE distorsionan y socavan la cadena del suministro en la industria mundial del automóvil, particularmente dentro del bloque comunitario, además de vulnerar los derechos e intereses legítimos de empresas chinas.En palabras del portavoz del ente, He Yadong, Pekín "se reserva el derecho de presentar una demanda a la OMC y tomar las medidas pertinentes para defender con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus compañías".

