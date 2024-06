https://latamnews.lat/20240621/fiscal-general-de-venezuela-la-extrema-derecha-convertiria-al-pais-en-gaza-1155579134.html

Fiscal general de Venezuela: la extrema derecha "convertiría al país en Gaza"

Activista por los derechos humanos, diputado, constituyente, gobernador y, ahora, máxima autoridad del Ministerio Público en Venezuela. Tarek William Saab...

Señala a Herman Hesse, Friedrich Nietzsche y Jalil Yibrán como sus primeros faros intelectuales y a la poesía como una práctica diaria que convirtió su militancia revolucionaria en una cruzada para ser “empático con los que sufren”.Sputnik Mundo lo entrevista en exclusiva para conocer sus impresiones en torno a la amenaza de la extrema derecha en Venezuela, así como el controvertido caso de Ronald Ojeda en Chile y su próximo viaje a Rusia.Una alerta para el pueblo de Venezuela y el mundoEl fiscal general va directo al asunto cuando describe la amenaza que representa la extrema derecha para su país y afirma que si este sector de la oposición venezolana llega al poder, el escenario sería "catastrófico, comparable con la violencia y el exterminio que ha caracterizado el conflicto en Gaza".Considera que para entender a cabalidad sus palabras, hay que caracterizar e identificar plenamente el comportamiento que mostraron las corrientes de ese sector político en contra de los partidos de izquierda y progresistas durante las décadas en que detentaron el poder en el país.Señala que la violencia y el odio de esos sectores no han disminuido, sino que se han intensificado con el tiempo. Recuerda el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez como un momento clave que evidenció la naturaleza de la oposición."Mataron a decenas de personas, comenzó una cacería brutal contra todo aquel que fuera identificado como chavista e incluso intentaron el magnicidio contra el presidente Chávez. Yo mismo, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, teniendo inmunidad parlamentaria, fui secuestrado durante esos dos días y mi vida corrió peligro como la de cientos, miles de venezolanos", recuerda.Saab detalla uno a uno "los elementos de convicción" que le llevan a sustentar su argumentación y los cuales aseguró que se encuentran muy frescos en la memoria de cada venezolano.A juicio del fiscal, desde las llamadas "guarimbas" de 2014 y 2017 que cataloga como "embriones de guerra civil", pasando por las operaciones de magnicidio con drones, los intentos de invasión desde Colombia hacia las costas venezolanas, hasta las más recientes acciones conspirativas develadas por el Gobierno venezolano conocidas como "Operación Brazalete Blanco”" son una confesión de lo que podría aguardar a la vuelta de la esquina."Desde 1998 a la fecha han transcurrido 26 años. El odio, la venganza, la sed de crimen y de sangre de este sector ha llegado al infinito y más allá. En un supuesto negado y en un ejercicio de pesadillas que no ocurrirá, si este sector llegara a tomar el poder, practicaría el exterminio físico contra el pueblo de Venezuela, los sectores más vulnerables, los movimientos sociales y la total desaparición, la eliminación del chavismo de la vida nacional", alerta el fiscal. Para el fiscal general, lo que ocurre en Venezuela debe evaluarse bajo la perspectiva del gran escenario de la geopolítica mundial, “donde existe un ascenso del nazifascismo sionista que ha ejecutado la matanza en vivo y directo de más de 40.000 personas en total impunidad”."El mundo ahorita está dominado por un factor de extrema derecha criminal que simple y llanamente convertiría a Venezuela en una especie de Gaza y Rafah, para el regocijo de los que han odiado que la Revolución bolivariana haya logrado lo que ha logrado de ejemplo a partir de 1998 a esta fecha", reflexiona.El caso Ronald Ojeda en ChileLa situación de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano asesinado en Chile, ha generado controversia internacional y acusaciones cruzadas entre los gobiernos de ambos países."Desde hace meses comenzó una operación mediática a nivel internacional queriendo vincular al gobierno venezolano con el secuestro y la muerte de Ronald Ojeda en Chile", afirma el funcionario. Saab resalta que la cooperación judicial entre Chile y Venezuela se vio obstaculizada cuando los enviados por el Ministerio Público no fueron recibidos como se había acordado previamente."Me pidieron una asistencia penal mutua con relación a las interrogantes que tenían. Respondí con 55 páginas, tres oficios más dos alcances. Le enviamos todo por los canales regulares de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y a través de la vía diplomática formal entre ambas cancillerías. Y luego enviamos a nuestros directores. ¿Qué se suponía tenía que ocurrir? Compartir la información. Nos la negaron", explica el fiscal.La teoría de Saab sobre el caso Ojeda es que esta fue una operación de "falsa bandera", ejecutada por personas que residen en Chile, "con el fin de culpar a Venezuela y enturbiar las relaciones entre ambos países".Tarek William Saab considera que ha sido desmedido "el coro de voces" que se alzó desde Chile y que llevaron tanto al presidente Gabriel Boric, al canciller y a la ministra de Interior del país austral a emitir una nota de protesta contra la nación suramericana por este caso.A su juicio, la razón de ello reside en que la fiscalía general de Venezuela "hizo trizas" la tesis que "escalaron mediáticamente durante meses de que Venezuela se aliaba con bandas criminales para cometer crímenes en la región".El fiscal viajará próximamente a Rusia, donde participará en el Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo como ponente en dos mesas: una sobre el uso de los derechos humanos para activar operaciones políticas contra Estados y otra sobre las medidas alternativas a la detención en los juicios.Además, durante su estancia en Rusia, presentará dos de sus libros, "En un paisaje boreal" y "Discursos al pie del hemiciclo", para compartirlo con los movimientos sociales de apoyo a Venezuela.

