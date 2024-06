https://latamnews.lat/20240607/chile-vota-en-primarias-municipales-la-primera-prueba-para-sus-coaliciones-de-cara-a-2025-1155321523.html

Chile vota en primarias municipales, la primera prueba para sus coaliciones de cara a 2025

Chile vota en primarias municipales, la primera prueba para sus coaliciones de cara a 2025

Sputnik Mundo

Si bien no son obligatorias, las primarias municipales de este 9 de junio pueden servir para poner a prueba el funcionamiento de las coaliciones del... 07.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-07T23:30+0000

2024-06-07T23:30+0000

2024-06-07T23:30+0000

américa latina

chile

gabriel boric

chile vamos

nueva mayoría

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/109159/06/1091590604_0:378:2048:1530_1920x0_80_0_0_712930cd001dbaff08894852855b0e6f.jpg

Las elecciones primarias de regiones y comunas de este 9 de junio quizás no puedan tomarse como una predicción de los comicios presidenciales de noviembre de 2025, aunque sí se vuelven una instancia clave para testear el desempeño de las dos principales coaliciones del país: la oficialista Contigo Chile Mejor y la opositora Chile Vamos.El domingo 9 de junio, los chilenos podrán elegir a los candidatos que en octubre disputarán las elecciones regionales y comunales. A diferencia de los comicios de octubre, en esta oportunidad el voto es voluntario y solo habrá internas en el 20% de las comunas, es decir, 68 de las 346 que existen en el país.En diálogo con Sputnik, el analista político Marcelo Mella consignó que si bien su carácter voluntario y acotado no permiten tomarla como una elección "predictora" de lo que sucederá en el próximo ciclo electoral, esto no quiere decir que no se trate de una instancia relevante para tomarle el pulso al funcionamiento de las principales coaliciones chilenas.En efecto, una de las novedades de estas elecciones es el acuerdo electoral Contigo Chile Mejor, suscrito entre los 10 partidos de la Alianza de Gobierno —los que sustentan al Gobierno de Gabriel Boric— y la Democracia Cristiana. Mella aclaró que por el momento se trata de un acuerdo electoral y no de un bloque político en sí mismo con un "cemento programático común", aunque afirmó que, de alguna manera, la experiencia busca emular a la Nueva Mayoría que sustentó el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018) y que, a diferencia de la Concertación que gobernó en la década de 1990, logró incluir al Partido Comunista.El analista remarcó que el oficialismo chileno "está buscando llegar a ese convergencia", aunque consideró que el contexto de diferencias internas entre los partidos hace pensar que "en el tránsito hacia un bloque político con mayor basamento programático pueda quedar alguno de estos partidos por el camino".Mella apuntó que, para peor, actualmente hay "al menos 11 partidos sentados en el Gabinete de Boric", lo que significa "una locura desde el punto de vista de la gestión política del Gobierno". De la mano con eso, asegurar los votos del oficialismo en el Congreso se ha vuelto "una tarea gigantesca".El experto apuntó que la oposición chilena está compuesta por menos partidos pero también sufre problemas, ya que "tiene una fractura que es aún más profunda que la de la izquierda" y separa a los tres partidos de centroderecha que integran Chile Vamos (la UDI, Renovación Nacional y Evópoli) y los dos que integran el Frente Social Cristiano (el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano).Mella explicó que mientras en Chile Vamos prima la centroderecha, el pensamiento liberal y el legado político del expresidente Sebastián Piñera, en el Frente Social Cristiano se presenta como "un polo muy conservador" marcado por la participación política de sectores evangélicos.Para el politólogo, que ambas coaliciones de la derecha concurran en forma separada a las primarias es un preámbulo de lo que sucederá en las elecciones de 2025, ya que "es una ficción pensar que estas dos expresiones de la oposición se van a juntar".

https://latamnews.lat/20240506/una-encuesta-revela-que-boric-alcanza-su-peor-aprobacion-ciudadana-1150276484.html

https://latamnews.lat/20240514/alianza-entre-milei-y-eeuu-preocupa-a-chile-esta-en-juego-la-puerta-de-entrada-a-la-antartida-1150450911.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

chile, gabriel boric, chile vamos, nueva mayoría, 💬 opinión y análisis