https://latamnews.lat/20240506/una-encuesta-revela-que-boric-alcanza-su-peor-aprobacion-ciudadana-1150276484.html

Una encuesta revela que Boric alcanza su peor aprobación ciudadana

Una encuesta revela que Boric alcanza su peor aprobación ciudadana

Sputnik Mundo

SANTIAGO (Sputnik) — La aprobación ciudadana del presidente de Chile, Gabriel Boric, registró una caída de seis puntos porcentuales en una semana y llegó hasta... 06.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-06T18:52+0000

2024-05-06T18:52+0000

2024-05-06T19:06+0000

américa latina

chile

gabriel boric

cadem

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/01/1143273678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507c04d457b498edd6233db749c9cdd.jpg

Cadem comparó el apoyo de Boric con el que registraron los expresidentes Michel Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) en el mismo mes del tercer año de su mandato, siendo el actual jefe de Estado el de peor desempeño. En el desglose de los encuestados, se reveló que la mayoría de quienes no les gusta el presidente son hombres entre 35 y 54 años pertenecientes a los sectores medios y bajos, que se identifican con la derecha y la ultraderecha. Además, un 58% declaró que no le gusta Boric y considera que ha hecho un mal Gobierno. Un 6% dijo que no le gusta, pero admite que su gestión ha sido buena. Un 20% se reconoce como partidario del presidente y de su mandato y un 13% apoya al mandatario, pero cree que lo ha hecho mal.

https://latamnews.lat/20240403/que-hay-detras-de-las-fuertes-declaraciones-de-milei-sobre-sus-homologos-1149449969.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, gabriel boric, cadem