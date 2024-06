https://latamnews.lat/20240620/rusia-y-vietnam-reafirman-su-interes-en-la-formacion-de-un-orden-mundial-multipolar-1155588020.html

Rusia y Vietnam reafirman su interés en la formación de un orden mundial multipolar

La nota precisa que las relaciones bilaterales de Moscú y Hanói "no están sujetas a coyunturas geopolíticas" y tienen como objetivo fortalecer la paz, la estabilidad y la seguridad en la región de Asia-Pacífico y en el mundo. El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó a Hanói el 19 de junio, acompañado de una nutrida delegación que incluye a varios altos cargos del Gobierno ruso y ejecutivos de grandes empresas como Rosoboronexport, Rosatom, Zarubezhneft y Novatek. Durante su quinta visita a Vietnam, Putin se reunió con su homólogo vietnamita, To Lam; el primer ministro Pham Minh Chính; el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong; y el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento unicameral), Tran Thanh Man. El mandatario ruso llegó a Vietnam tras realizar una visita de Estado de dos días a Corea del Norte, donde se reunió con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un.Una "posición equilibrada y objetiva" de Vietnam sobre la crisis ucranianaDe acuerdo con el documento, Moscú celebra la disposición de Hanói a buscar formas pacíficas y duraderas para solucionar el conflicto en Ucrania, según la declaración conjunta de ambos países publicada por el servicio de prensa del Kremlin.También la declaración destaca que "Rusia aprecia mucho la posición equilibrada y objetiva de Vietnam sobre la crisis ucraniana, según la cual las disputas y desacuerdos se deben resolver por medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU, teniendo en cuenta los intereses legítimos de las partes involucradas en aras de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo".Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.El 14 de junio, el líder ruso formuló cuatro condiciones clave para un cese del fuego inmediato y el inicio de conversaciones de paz con Ucrania: la retirada de las tropas de Kiev de cuatro territorios que se unieron a Rusia en septiembre de 2022 (las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhie); el rechazo de Ucrania al ingreso en la OTAN; un estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania; y el levantamiento de todas las sanciones occidentales contra Rusia.Rusia y Vietnam "se oponen a la injerencia" en Oriente MedioRespecto a las tensiones en Oriente Medio, la nota subraya que ambos Estados están en contra de la injerencia en los asuntos internos de los países de la región.Asimismo, Rusia y Vietnam se comprometieron a "lograr una solución amplia, justa y duradera a la cuestión de Palestina sobre la base del marco jurídico internacional, cuyo elemento clave es la fórmula de dos Estados que prevé el establecimiento de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital, coexistente en paz y seguridad con Israel".El 7 de octubre, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento casi 37.400 palestinos muertos y más de 85.500 heridos.Carrera de armamentística en el espacioAsimismo, la declaración consta que Rusia y Vietnam están preocupados por la amenaza de una carrera de armamentos en el espacio exterior.Rusia y Vietnam, continúa el texto, "abogan por celebrar lo antes posibles negociaciones sobre un tratado para la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre, en contra del uso de la fuerza o amenaza de la misma en el espacio ultraterrestre y a favor de iniciativas y compromisos de no ser el primero en emplazar armas en el espacio ultraterrestre".El Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes ("Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre") entró en vigor en 1967, una vez examinado por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y la Asamblea General. El Tratado proporciona el marco básico para el derecho internacional del espacio.La Conferencia de Desarme de la ONU examina desde la década de 1980 las propuestas para prevenir una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, incluidos proyectos de tratado para la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y la prohibición del uso de armas antisatélites.En 2006, China y Rusia presentaron a la Conferencia de Desarme el texto del proyecto de tratado.

