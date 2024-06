https://latamnews.lat/20240617/la-cumbre-sobre-ucrania-carecio-de-cualquier-tipo-de-seriedad-o-importancia-1155514685.html

La Cumbre sobre Ucrania "careció de cualquier tipo de seriedad o importancia"

La Cumbre sobre Ucrania "careció de cualquier tipo de seriedad o importancia"

BUENOS AIRES (Sputnik) — La cumbre sobre Ucrania celebrada en Suiza careció de seriedad y fue más una puesta en escena que una búsqueda por la paz, comentó a...

Lamesa calificó de puesta en escena o conferencia de guerra a la reunión e insistió en que no buscaba seriamente la paz. "Como siempre, Volodímir Zelenski se afanó en repetir una y otra vez que necesita armas, armas y armas, y por su puesto dinero también", añadió. A su juicio, la falta de seriedad de la cumbre se vio reflejada en la poca concurrencia de países y en que muchos de los que sí asistieron lo hicieron a nivel ministerial o incluso representados por sus embajadores en Suiza. La ausencia del presidente de EEUU, Joe Biden, le bajó la importancia a la reunión, así como la falta de representación de China y que no se haya invitado a Rusia, "que sería lo fundamental y lo absolutamente necesario para abordar una charla de paz seria", consideró. Propuesta de Putin es una "generosa oferta para superar el conflicto"Lamesa también se refirió a la propuesta de paz que sí hizo el presidente ruso, Vladímir Putin, y la calificó de "generosa oferta para superar el conflicto y detener la perdida de vidas, especialmente de jóvenes y ancianos ucranianos que son mandados al frente a morir en una guerra que no hace otra cosa que cubrir los intereses de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] y EEUU". El 14 de junio, Putin señaló que para iniciar las negociaciones de paz, Ucrania debe retirar sus tropas de los nuevos territorios rusos —las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporozhie—, rechazar oficialmente los planes de adherirse a la OTAN y mantener el estatus neutral, no alineado y no nuclear, mientras todas las sanciones contra Rusia deben ser levantadas.Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. El analista también recordó que el Kremlin ya había hecho una "generosa oferta" en diciembre de 2021, cuando propuso un tratado de seguridad mutua entre Occidente y Rusia, jurídicamente vinculante, y consideró que de haberse cumplido y respetado ese acuerdo se hubiera evitado el conflicto actual. Finalmente, consideró que cuanto más tiempo tarde Kiev en aceptar las propuestas del Kremlin, las pérdidas para Ucrania serán cada vez mayores. Suiza celebró el 15 y el 16 de junio una conferencia sobre Ucrania cerca de la ciudad de Lucerna, en el complejo turístico de Bürgenstock. La declaración final de la cumbre consta de tres párrafos y llama a devolver bajo el control de Kiev la planta nuclear de Zaporozhie, garantizar la navegación libre en los mares Negro y de Azov y liberar a todos los prisioneros de guerra. Según los organizadores, de las 92 naciones presentes, 77 apoyaron el documento final y se sumó a ellas también la propia Suiza. Los países que rechazaron rubricar el documento fueron Arabia Saudita, Armenia, Bahréin, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, la India, Indonesia, Libia, México, Sudáfrica, Tailandia y el Vaticano, así como Irak y Jordania, si bien estas dos naciones figuraron en la lista inicial de firmantes por un error.

ucrania

