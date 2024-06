https://latamnews.lat/20240617/guerra-de-informacion-como-occidente-emprendio-campanas-contra-las-vacunas-de-china-y-rusia-1155507548.html

Guerra de información: cómo Occidente emprendió campañas contra las vacunas de China y Rusia

Guerra de información: cómo Occidente emprendió campañas contra las vacunas de China y Rusia

El Pentágono llevó a cabo una campaña secreta antivacunas para perjudicar a China durante la pandemia y desacreditar las vacunas en varios otros países... 17.06.2024, Sputnik Mundo

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) registró una campaña selectiva y coordinada contra la vacunación en Rusia, incluso a través de diversos canales de desinformación, como cuentas falsas, fuentes anónimas y expertos sesgados, declaran desde el propio RDIF, siguiendo los reportes sobre un informe que afirma que el Pentágono emprendió una campaña secreta contra una vacuna china contra el coronavirus, para socavar la posición del país asiático durante la pandemia.La denigración de la vacuna rusa Sputnik dificultaba su promoción en los mercados internacionales, por lo que los países y los ciudadanos que la necesitaban no tenían acceso a ella, agregan desde el RDIF. El fondo aboga por la creación de mecanismos fiables para contrarrestar los ataques informativos de Estados no amigos, también en el ámbito de la sanidad.Los ataques informativos a los mercados internacionales incluyeron afirmaciones falsas del Centro de Ciberseguridad del Reino Unido de que piratas informáticos vinculados a Rusia habían intentado robar datos de EEUU, el Reino Unido y Canadá sobre el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, subraya el RDIF. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense publicó un informe sobre cómo convenció a Brasil para que no utilizara la vacuna rusa Sputnik V.No obstante, la vacuna Sputnik se posiciona finalmente como una de las vacunas más seguras y eficaces contra el COVID-19, tras haber demostrado resultados satisfactorios en mercados extranjeros, subraya. "Así es como la publicación de estos resultados y otros estudios en las principales revistas científicas del mundo desempeñaron un papel clave para que el RDIF contrarrestara con éxito los ataques informativos contra la vacuna rusa", añade Dmítriev.Por su parte, el fondo ha iniciado más de 50 estudios y publicaciones científicas sobre la familia de vacunas Sputnik.

