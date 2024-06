https://latamnews.lat/20240617/la-cumbre-sobre-ucrania-en-suiza-pretendio-impulsar-la-politica-de-aislamiento-hacia-rusia-1155500760.html

La cumbre sobre Ucrania en Suiza pretendió "impulsar la política de aislamiento hacia Rusia"

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/11/1155502234_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6744a34ab698624bff8969afed0d8425.jpg

Los países del bloque BRICS que asistieron a la conferencia sobre Ucrania en la ciudad suiza de Burgenstock se negaron a firmar el comunicado conjunto tras las conversaciones.El documento fue firmado por 84 de los más de 100 países y organizaciones participantes en el evento, pero México, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, Armenia, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, la India, Indonesia, Libia, Tailandia, Irak y Jordania, el Vaticano y otros no lo firmaron.Para el profesor Coloane, el rechazo de países como México, India e Indonesia a firmar la declaración final de la cumbre, que reivindica lo que se denominó como la "integridad territorial" de Ucrania, es muy relevante por la influencia y el peso regional de estas naciones.En un comunicado emitido en el marco de la cumbre en Suiza, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que México apoya, entre otras cosas, que la Federación de Rusia sea incluida en las discusiones sobre el conflicto, además de que se ponga el proceso de paz bajo el paraguas de las Naciones Unidas.De acuerdo con Coloane, México "nunca ha sido un país alineado con la política exterior de Estados Unidos y la política de la unidad transatlántica", pues el país latinoamericano "siempre ha tenido una política internacional muy autónoma y muy independiente".Impedir una conflagración nuclearEn cuanto al rechazo de la India, "un país anticolonial por antonomasia", el politólogo chileno señaló que es relevante porque es una nación nuclear que "entiende las coordenadas nucleares en los conflictos entre potencias hoy en día"."Los analistas no mencionan el tema central de por qué Rusia entra a Ucrania; Rusia no quiere anexar a Ucrania; lo que quiere hacer Rusia es que la OTAN aprenda la lección de que Ucrania puede tener armamento nuclear apuntando a Rusia", dijo el autor del libro Irak, bitácora de un fraude."Este tema de no instalar armas nucleares en Ucrania es central en Rusia", dijo. "Circo y fraude" en la cumbre suizaPara el académico Coloane, la celebración de la cumbre en la localidad suiza de Burgenstock fue "un fraude".Según él, la cumbre tuvo la finalidad de seguir presionando y desgastando a Rusia, que es el enemigo principal actualmente en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE). "Esa reunión tiene solamente una agenda: que políticamente Rusia esté derrotada y que si hay cualquier tipo de alto al fuego o que haya cualquier tipo de solución pacífica en este conflicto Rusia saldría como un perdedor (…). Fue una suerte de circo; es una parodia lo que está sucediendo en Suiza y es lamentable que Suiza se preste como un país anfitrión para este tipo de reuniones que tienen solamente un objetivo alineado con la Alianza transatlántica y con Estados Unidos en particular", añadió. Única salida: la desnuclearización Sin embargo, para Coloane los alcances de la cumbre serán publicitarios y mediáticos —en los medios "que están a disposición de la postura antirrusa"—, pero los organizadores tendrán que pensar en cuál será su siguiente paso político porque, desde el punto de vista bélico, Ucrania "está derrotada y el esfuerzo transatlántico también ha sido derrotado".Para Coloane, la salida al conflicto entre Rusia y Ucrania debe pasar necesariamente por una desnuclearización de Ucrania y de las zonas que rodean a Rusia. "En beneficio de Europa", dice el analista, quien recordó las declaraciones del primer secretario de Estado del expresidente Donald Trump, Rex Tillerson, en el sentido de que Europa y la OTAN tienen que entender que, en el conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia, en el fondo, el teatro principal va a ser Europa occidental porque es allí donde caerían las bombas nucleares."Tiene que haber un énfasis en una suerte de recuperar la idea de los tratados nucleares para impedir cualquier posibilidad de que haya una conflagración que derive en un conflicto de carácter nuclear ", agregó.¿Y si Trump vuelve a la Casa Blanca?En cuanto a cómo modificarán el conflicto ucraniano las futuras elecciones en Estados Unidos, Coloane destacó la reciente entrevista del expresidente Trump con la revista Time, en la que el republicano aseguró que no ayudará a los países europeos, militarmente hablando y, por lo tanto, ellos tendrán que defenderse solos.Para Coloane, estas declaraciones provocaron una gran inquietud no solamente en la derecha europea, sino que en Europa en general, donde, dice, se hará todo lo posible para evitar que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca en las elecciones del próximo 5 de noviembre.De acuerdo con el experto chileno, la derecha europea y la socialdemocracia están del lado del presidente Joe Biden.Para Coloane, el reciente avance de la derecha en Europa "no hay que interpretarlo" como un hecho que va a beneficiar a Trump, sino por el contrario: encendería más señales de alarma de que tiene que haber unidad de los sectores anti Trump para impedir a toda costa su triunfo electoral. Según el internacionalista, todos los esfuerzos de la Alianza atlántica, y particularmente de la socialdemocracia internacional, van a estar orientados a impedir a toda costa, a todos los niveles, y en todos los renglones, que Donald Trump salga electo nuevamente."Va a ser la otra guerra (...) para impedir el triunfo Donald Trump", concluyó el experto.

