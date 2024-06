https://latamnews.lat/20240615/la-cumbre-en-suiza-sobre-ucrania-no-llegara-a-ninguna-parte-no-es-mas-que-una-farsa-1155471109.html

La cumbre en Suiza sobre Ucrania "no llegará a ninguna parte, no es más que una farsa"

La cumbre en Suiza sobre Ucrania "no llegará a ninguna parte, no es más que una farsa"

Sputnik Mundo

La autoproclamada cumbre por la paz que iniciará este fin de semana en Suiza "es una farsa" y "no llevará a ninguna parte", señaló Jeremy Kuzmarov, director... 15.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-15T02:51+0000

2024-06-15T02:51+0000

2024-06-15T02:51+0000

defensa

volodímir zelenski

ucrania

suiza

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/08/1155339905_0:300:2836:1895_1920x0_80_0_0_a69c2ffb487749462c347a88447546cd.jpg

"Realmente no se puede tener una conferencia de paz, con dos partes en un conflicto, y una de las partes no está involucrada", dijo el analista al programa The Final Countdown de Sputnik International trasmitido este viernes 14 de junio.Dirigentes de varios países del mundo, entre ellos el actual líder ucraniano Volodímir Zelenski, se reunirán en Lucerna para celebrar una cumbre en la que se debatirá el actual conflicto entre Ucrania y Rusia, pero ni Moscú ni otros actores importantes en el escenario internacional como China y Brasil, asistirán."Ha habido amplias oportunidades para un acuerdo de paz que se remontan al acuerdo de paz de Minsk, antes de la llegada de la operación militar especial", señaló Kuzmarov. "Angela Merkel admitió que Ucrania solo firmó eso para ganar tiempo para aumentar su capacidad militar y lo violó repetidamente a través de sus ataques contra el este de Ucrania y la gente de allí", explicó el analista.Zelenski hizo campaña sobre la implementación de los acuerdos de Minsk mientras se postulaba para presidente en 2019, solo para finalmente abandonar el acuerdo bajo la presión de elementos antirrusos."Reconocen que eso es ventajoso económicamente, tener buenas relaciones económicas con los rusos, y esta guerra les ha aislado de Rusia", señaló. "Y se están haciendo oír en las urnas. Así que estos gobiernos alineados con Ucrania en Europa, por ejemplo, son sumamente impopulares entre su propia gente". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este 14 de junio que la cumbre sobre Ucrania en Suiza no tratará las cuestiones de paz, sino diversos temas humanitarios.

https://latamnews.lat/20240614/no-se-hablara-de-paz-en-ucrania-durante-la-cumbre-de-suiza-senala-el-kremlin-1155462948.html

https://latamnews.lat/20240614/putin-constata-que-el-mundo-ya-no-sera-como-antes-1155452541.html

ucrania

suiza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, ucrania, suiza, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa